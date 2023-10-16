بيروت ـ داود رمال



في عملية نوعية ضد عصابات المخدرات أثمرت صيدا ثمينا، اعلنت قيادة الجيش ان وحدة من الجيش دهمت منازل مطلوبين في حي الشراونة ـ بعلبك، وضبطت كمية كبيرة من المخدرات وسلاحا حربيا نوع كلاشينكوف، بالإضافة إلى كمية من الذخائر الحربية ومبالغ مالية وأجهزة خلوية وأعتدة عسكرية.



كما دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل عدد من المطلوبين في المنطقة المذكورة وأوقفت السوري (ع.أ) لانتمائه إلى عصابة المطلوب (ح.ج)، وضبطت كمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية والعملات المزورة.



اضافة الى ذلك اوقفت عددا من المطلوبين بجرائم الخطف والسلب بقوة السلاح وإطلاق النار وتجارة المخدرات، وضبطت أسلحة حربية وبنادق صيد وذخائر مختلفة، وكمية من المخدرات وبعض الأجهزة الخلوية وكاميرات المراقبة ومبالغ نقدية مزورة. وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.