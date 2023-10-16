افتتح رئيس قوة الإطفاء الفريق خالد المكراد فعاليات الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ إطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث 2015/2030، والتي أنشئت بقرار من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وتتكون من 37 جهة حكومية وغير حكومية.



وبحسب بيان صادر عن قوة الإطفاء العام فإن الاجتماع الثاني للجنة يهدف الى تحقيق الغايات السبع لإطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث، وتركز مهام اللجنة على توحيد عمل مؤسسات الدولة لمواجهة الأزمات والكوارث وتوحيد الجهود المبذولة لجعل مؤسسات الدولة على أهبة الاستعداد لمواجهتها.



كما ألقى الفريق المكراد كلمة بمناسبة اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث الذي يصادف 13 أكتوبر من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1989.



ويهدف هذا اليوم إلى تعزيز ثقافة المجتمعات في الحد من مخاطر الكوارث وتبادل الخبرات، حيث يركز اليوم الدولي العام الحالي على العلاقة المتبادلة بين «الكوارث وعدم المساواة» والتفاوت في الحصول على الخدمات، مثل التمويل والتأمين.



وبعد ذلك، باشر نائب الرئيس لقطاع المكافحة وتنمية الموارد البشرية بالتكليف اللواء جمال البليهيص أجندة الاجتماع الثاني للجنة. وأوضح أن مخرجات وأهداف الاجتماع الأول التي تتلخص في بناء قاعدة صلبة في توحيد جهود مؤسسات الدولة بالتصدي للأزمات والكوارث والمنهجية العلمية المقترحة وغيرها من ركائز تسهل أعمال تضافر جهود مؤسسات الدولة.



كما قام مقرر اللجنة العقيد د.مشاري جابر الفرس بتوضيح الهدف الرئيسي لورشة العمل وهو صياغة الإجراءات العامة لمؤسسات الدولة والخاصة بالتعامل مع جميع أنواع الكوارث والأزمات التي من الممكن أن تؤثر على الكويت والتي أوضحتها مؤسسات الدولة حسب اختصاص كل جهة، بالإضافة الى اعتماد إستراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث، حيث ستساهم هذه الإجراءات والاستراتيجيات في تسهيل إجراءات إدارة الأزمات والكوارث بالكويت بشكل عام، وتحقيق غايات إطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث بشكل خاص.



المكراد استقبل رئيس شركة المشروعات السياحية



استقبل رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد الأحد في مكتبه الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية فاضل الدوسري، بحضور مدير إدارة وقاية محافظة حولي العميد يوسف صعفاك. وتم خلال اللقاء مناقشة التعاون بين الجانبين والتنسيق لوضع الخطط المشتركة وتطبيق الاشتراطات الوقائية فيما يخص المشاريع الترفيهية التي تعكف الشركة على إنشائها مثل مدينة «ونتر لاند الصباحية» و«ونتر لاند الشعب» وغيرهما من المشاريع القادمة، وذلك لما لهذه الاشتراطات من أهمية ستنعكس ايجابيا على أمن هذه المنشآت وسلامة مرتاديها.