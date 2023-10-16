بداح العنزي



اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة على 6 قرارات للمجلس البلدي.



وقال الشعلة في كتابه الى رئيس المجلس البلدي: نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي العادي 4/2023د لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 18/9/2023، ونفيدكم بالتصديق على القرارات الواردة فيه عدا القرارات التالية فإننا نعترض عليها:



أولا: القرار بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو م. علياء الفارسي بشأن نظافة مدينة الكويت (محافظة العاصمة).



لأن موضوع الاقتراح يخرج عن الاختصاصات المقررة للمجلس البلدي بموجب المادة (21) من القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، كون موضوع الاقتراح (بضم عمال النظافة إلى الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للبلدية وطريقة إدارة عقود البلدية واشتراطاتها) هو من صميم اختصاص الجهاز التنفيذي وفقا للمادة (32) من القانون رقم (33) لسنة 2016 المشار اليه.



ثانيا: الفقرة (1) من البند رقم (ثانيا) الخاص بتعديل الترقيم في المادة (3) من القرار رقم (م ب/م ق4/45/04/2023د2) التالي نصه:



« 1 - الاشخاص الطبيعيين من ابناء الكويت ومن خارجها».



وفقا لما ورد بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 22/8/2022 بعدم إطلاق اي تسمية على الشوارع والطرقات الا بأسماء الحكام، وايقاف لاطلاق التسميات على الشوارع والطرقات والتوجه نحو ترقيمها، وليتوافق مع الصياغة الموافق عليها من المجلس البلدي للمادتين (4) و(5) من مشروع قرار ضوابط المدن والضواحي والمناطق والطرق والمشاريع والميادين المرافق لقراره المذكور.



ثالثا: البند الخاص بتعديل المادة (5) من القرار رقم (م ب/م ق 4/45/04/2023 د2) التالي نصه:



تعديل المادة (5):



أولا: إلغاء بند رقم (2).



ثانيا: تعديل الترقيم في المادة (5) لتصبح التسميات:



1 - حكام الكويت ومن تولى ولاية العهد.



2 - الرموز الوطنية البارزة ممن لهم اسهامات وانجازات وطنية مهمة.



3 - البارزون من العسكريين ممن لهم البطولات في ميادين الدفاع عن الوطن والأمة.



4 - البارزون ممن لهم انجازات وأثر ايجابي على المجتمع الكويتي.



5 - الشهداء.



لوجود اختلاف بين ما ورد بالقرار وما تم ادراجه في صياغة المادة (5) الواردة في مشروع قرار ضوابط وقواعد تسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين صفحة (61) المرافق للقرار التالي نصها «مع مراعاة حكم المادة السابقة، تقتصر تسمية الطرق والشوارع والميادين بأسماء الاشخاص على الحكام وايقاف اطلاق التسميات على الشوارع والطرقات والاقتصار نحو ترقيمها» وهذه الصياغة تتفق مع قرار مجلس الوزراء بعدم اطلاق اي تسمية على الشوارع والطرقات الا بأسماء الحكام، وايقاف اطلاق التسميات على الشوارع والطرقات والتوجه نحو ترقيمها، وليتوافق مع الصياغة الموافق عليها من المجلس البلدي للمادتين (4) و(5) ومن مشروع قرار ضوابط المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين المرافق لقراره المذكور.



رابعا: البند (3) من المادة (6) من مشروع قرار ضوابط وقواعد تسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين المرافق للقرار رقم (م ب/م ق4/45/2023د2) التالي نصه:



3 - عدم تكرار الاسماء لذات العائلة في المنطقة الواحدة.



وفقا لما ورد بقرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 22/8/2022 بعدم اطلاق اي تسمية على الشوارع والطرقات الا بأسماء الحكام، وايقاف اطلاق التسميات على الشوارع والطرقات والتوجه نحو ترقيمها، وليتوافق مع الصياغة الموافق عليها من المجلس البلدي للمادتين (4) و(5) من مشروع قرار ضوابط المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين المرافق لقراره المذكور.



خامسا: القرار بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بشأن انشاء ممشى لأهالي منطقة القادسية مقابل القطع ارقام (1، 4، 7) جهة طريق المغرب السريع شريطة الا تقل المسافة بين الممشى والمنازل المجاورة عن (20م)».



لعدم تحقق الشرط المطلوب الخاص بالابتعاد عن حدود القسائم المطلة على مسار الممشى مساحة لا تقل عن (25) مترا حتى لا يسبب ذلك ازعاجا لاصحاب القسائم وفقا لقرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق/م ب/ت29/568/20/2004) المتخذ بتاريخ 21/11/2004.



سادسا: القرار بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو م. منيرة الامير بشأن تفعيل معايير قياس الاداء في منظومة العلم ببلدية الكويت.



لأن موضوع الاقتراح يخرج عن الاختصاصات المقررة للمجلس البلدي بموجب المادة (21) من القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.



سابعا: القرار بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من الاعضاء م. فرح الرومي م. علياء الفارسي، م. منيرة الامير، فهد العبدالجادر، م. إسماعيل بهبهاني، بشأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة داخل المناطق السكنية.



تخصيص مواقع لإيواء الكلاب الضالة بمناطق الوفرة والعبدلي الزراعية وكبد والصليبية بمساحات مناسبة حسب اعداد هذه الحيوانات بالتنسيق مع الجهات المعنية.



لمزيد من الدراسة والتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بخصوص الاقتراح.



ثامنا: القرار بشأن «عدم الموافقة على طلب قوة الاطفاء العام بتمديد قرار المجلس البلدي (م ب/ل ك1/99/04/2019/2د) المؤرخ في 30/9/2019 لمدة (6) سنوات من تسلم الموقع لنادي رجال الاطفاء في منطقة المسايل قطعة (7) المسيلة».



لمخالفته طلبات قوة الاطفاء العام بالكتابين المرفقين بدراسة الجهاز التنفيذي والمشار فيهما إلى أن ديوان المحاسبة طلب تمديد صلاحية قرار تخصيص موقع نادي رجال الاطفاء من المجلس البلدي.





إحالة تخصيص أرض خدمية في سلوى إلى مجلس الوزراء



قال وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة إنه ستتم إحالة قرارين للمجلس البلدي إلى مجلس الوزراء استنادا إلى المادة 25 من قانون البلدية 33/2016 للفصل فيها، والمتضمن التالي: 1 - القرار رقم (م.ب/ر.و/41/4/2023د2) بشأن «الموافقة على التمسك بالقرار رقم (م.ب/ل.ح1/10/2/2023د2) الآتي نصه: الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن تخصيص قطعة أرض في منطقة سلوى قطعة 3 للغرض الخدمي (مكتب خدمة مواطن - وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة).



2 - القرار رقم (م.ب/ر.و/42/4/2023د2) بشأن «الموافقة على التمسك بالقرار رقم (م.ب/ل.ج10/20/2/2023د2) الآتي نصه: عدم الموافقة على طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع الدركال الخاص بمدينتي جنوب المطلاع ونواف الأحمد السكنيتين.