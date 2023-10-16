قيرغيزيا ـ ثامر السليم



في إنجاز جديد يجسد ريادة العمل الخيري الكويتي، افتتحت جمعية الصفا الإنسانية قرية الأمل للأرامل ومسجدا ومركز جاسر الجاسر لتحفيظ القرآن الكريم بجنوب قيرغيزيا.



جاء ذلك، ضمن فعاليات رحلة «شركاء الخير 14» المتواصلة التي أطلقتها «الصفا الانسانية» وحطت رحالها أول من أمس بمحافظتي جلال آباد وأوش القيرغيزيتين.



وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد الشايع، في تصريح له عقب افتتاح قرية الأمل للارامل في محافظة جلال آباد بحضور حشد كبير من الأهالي يتقدمهم رئيس اللجنة الدينية في قيرغيزيا ومحافظ جلال آباد، ان القرية ثمرة حملة التبرعات التي أقامتها الجمعية خلال شهر رمضان الماضي وأنجزتها قبل الموعد المحدد، لافتا الى أنها القرية الـ 11 التي تبنيها في قيرغيزيا.



وبين الشايع ان القرية أقيمت على مساحة 25 ألف متر مربع، وتضم 96 بيتا للأرامل، ويحتوي كل بيت على «حوش» وغرفتي نوم وصالة ومطبخ وغرفة تدفئة وحمام، وتضم مسجدا ومستوصفا وملعبا رياضيا ومحلا تجاريا اضافة الى مشغل خياطة لتمكين الأرامل من العمل وتأمين حياة كريمة لأبنائهن.



وأعرب عن سعادته لإنجاز هذه القرية، قائلا:عندما نرى الناس سعداء فإننا نسعد بسعادتهم، والانسان لا يستشعر أهمية سكن هؤلاء الأرامل في البيوت الا لو كان شاهد مدى فقرهن ومعاناتهن من أجل تأمين إيجار غرفة تسكنها كل واحدة منهن وسعيهن لتوفير معيشة ابنائهن، وقبل انشاء القرية تفقدت أحوال أرامل هذه المنطقة لمدة 10 أيام وشاهدت المآسي التي يعانين منها.



وعن افتتاح مركز جاسر الجاسر لتحفيظ القرآن الكريم في قرية بيرديك بمحافظة أوش بحضور جميع أهالي القرية، قال: كنت أراهن على هذا المركز، حيث كان مركزا صغيرا عندما انشأناه العام الماضي ووعدتهم ببناء هذا المركز الكبير، والحمد لله تحقق هذا الإنجاز.



وتابع: انتقلنا لافتتاح المسجد الذي اقيم بتبرع من المساهم الكريم نفسه، ونسأل الله أن يجعله صدقة جارية له في ميزان حسناته.