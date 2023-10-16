ندى أبونصر



أكد النائب حمد العليان ان جمعية الروضة وحولي التعاونية دائما ما تنظم الفعاليات المميزة على مدار العام، مشيدة بدورها في خدمة أهالي المنطقة، لافتا إلى الحرص على دعم أي فعالية تنظمها الجمعية وخاصة التي تهتم بالاستدامة البيئية والتي تمثل جزءا من الخطة الإنمائية للكويت.



جاء ذلك خلال فعالية «الروضة خضراء» التي نظمتها الجمعية صباح امس بحضور مختار المنطقة وعدد من طلبة المدارس.



من جانبه، قال رئيس جمعية الروضة وحولي التعاونية محمد الكندري ان فعالية «الروضة خضراء» تأتي تزامنا مع حالة اصفرار الأرض، مشيرا إلى توفير النباتات الصيفية التي تتناسب مع طقس الكويت، لافتا إلى توزيع ما يقارب 2000 شتلة.



وذكر الكندري انه سيتم تجميل بعض المباني الخاصة بمنطقة الروضة وأيضا مداخلها، حيث انه كان من المفترض ان يكون الحفل أكبر ولكن تضامنا مع أحداث غزة ارتأينا إلغاء الاحتفالية والاكتفاء بتوزيع الشتلات والزراعة، ونهدف من وراء توزيع شتلات السدر إلى زيادة المسطحات الخضراء في كل مكان ليكون لها تأثير إيجابي على البيئة والمناخ، كما انها تمنح الأوكسجين للجميع.