دارين العلي



قال سكرتير نقابة الكهرباء والماء السابق نواف بويابس ان رفض ديوان الخدمة المدنية استثناء موظفي محطات انتاج الكهرباء والماء من قرار تغيير المناوبة ‏سيكون له الكثير من التأثيرات السلبية على جودة العمل وسلامة الموظفين.



وأضاف بويابس ان القرار سيجعل من الدوام 12/24 من غير يوم راحة وبذلك يتغير عدد المناوبات الى 3 بدلا من 4 مما يجعل القطاعات في حالة تكدس ولا يصب في مصلحة العمل وذلك بدلا من الدوام الحالي وهو 12/24 او 12/48 بواقع 4 نوبات. ‏وأوضح ان الوزارة سبق وعملت بهذا النظام وأثبت نجاحه وخاصة في اوقات الازمات خصوصا في حرب 2003 وازمة كورنا، لافتا الى ان موظفي النوبات وعددهم اكثر من 17000 يرفضون تغيير هذا الدوام بل ويطالبون بتثبيته.



‏وشدد على انه لابد من اختيار دوام لا يخالف مصلحة العمل بالدرجة الاولى او نضطر الى المطالبة بتحويل الدوامات الى 48 ساعة عمل مقابل 4 ايام راحة ما يكلف ميزانية الوزارة اموالا اضافية. وبين ان الموظفين وفي حال عدم الاستجابة لمطالبهم سيعتصمون لدى ديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء لمطالبتهم بهذا الاستثناء الذي لم تتم الموافقة عليه بالرغم من مطالبة قيادات الوزارة بذلك بكتب رسمية ارسلت للديوان أسوة ببعض الجهات التي تتمتع بهذه الاستثناءات وفقا لطبيعة عملها.