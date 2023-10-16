

بشرى شعبان



كشف ممثل قسم ذوي الاحتياجات الخاصة في مكتبة الكويت الوطنية عبدالرحمن العدواني ان القسم يشارك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لـ «العصا البيضاء» الذي يقام سنويا على مستوى العالم يوم 15 من أكتوبر، مشيرا إلى ان قسم ذوي الاحتياجات الخاصة في المكتبة الوطنية اراد ان يحتفل هذا العام مع ذوي الإعاقة البصرية وتأكيدا لمسؤوليته الاجتماعية عبر مشاركة ذوي الاعاقة البصرية بهذه المناسبة المعبرة وهي اطلاق «العصا البيضاء» ذات المعاني الانسانية العاملة على توفير السلامة والمحبة ونقاء القلب.



وأضاف العدواني في تصريح خاص لـ«الأنباء» على هامش الاحتفال ان اعداد ذوي الاعاقة في الكويت لامست الـ 56 ألف معاق منهم ما يقارب الـ 8 آلاف اعاقة بصرية، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود على مستوى الدولة لبلوغ الهدف الذي نسعى جميعا لبلوغه لاسيما في مجال الدمج والتدرج في عملية الدمج، حيث ان لكل إعاقة أساليبها ويجب أن يعمل الجميع على تحضير البيئة المناسبة للدمج ليس فقط التعليمي بل بجميع الجوانب الحياتية.



بدوره، قال مدير ادارة نظم المعلومات في المكتبة الوطنية نصار صالح: من اهدافنا العمل على المساهمة بالدمج الاجتماعي بين ذوي الاعاقة والفئات الاخرى ولاسيما في مجال توفير سبل القراءة لهم، الى جانب هدف آخر وهو انشاء قاعدة بيانات ومعلومات للباحثين والعلماء من ذوي الإعاقة، وإتاحة الفرص لجميع مبدعي ذوي الإعاقة في المشاركة بكافة الانشطة.