في إنجاز عالمي جديد للرياضات البحرية الكويتية، حقق الزورق «رهيب 17» بقيادة البطل العالمي بدر الدوسري ومساعده البطل العالمي محمد العيسائي ذهبية بطولة العالم 2023 لفئة «القدرة والتحمل» للزوارق ذات المحرك الواحد بقوة 300 حصان، وذلك عقب منافسات الجولة الثالثة والختامية التي نظمها الاتحاد الدولي للزوارق السريعة في مدينة كومو الإيطالية، فيما حقق الزورق «رهيب 171» بقيادة البطل العالمي خالد كرم ومساعده البطل العالمي عادل الشريدة الترتيب الرابع عالميا على مستوى فئة الزوارق ذات المحرك الواحد بقوة 150 حصانا.



وهنأ رئيس وفد المنتخب الوطني ورئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد والغوص الحر في النادي البحري الرياضي الكويتي علي الشمالي الكويت قيادة وحكومة وشعبا على هذا الإنجاز، معبرا عن اعتزازه الكبير بما تم تحقيقه من إنجاز جاء مكملا لسلسلة الإنجازات العالمية التي يحققها أبطال الكويت على مستوى الرياضات البحرية، مشيدا بالجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلت من أبطال العالم الدوسري والعيسائي وكرم والشريدة، ومدير المنتخب محمد بركات ورئيس الجهاز الفني البطل المخضرم عبداللطيف العماني، والإداري المميز فهد القصير، وأسرة لجنة الزوارق السريعة.