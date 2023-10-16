أنقذ مهاجم أولمبياكوس اليوناني أيوب الكعبي منتخب بلاده المغرب، رابع النسخة الاخيرة لمونديال 2022، من الخسارة أمام مضيفه العاجي بإدراكه التعادل 1-1 السبت في أبيدجان في مباراة دولية ودية في كرة القدم في إطار استعداداتهما لتصفيات مونديال 2026 ونهائيات كأس أمم إفريقيا التي يستضيفها الثاني مطلع العام المقبل.



وكانت ساحل العاج في طريقها الى تحقيق الفوز بهدف مهاجم بوروسيا دروتموند الالماني سيباستيان هالر (45+3)، لكن الكعبي، متصدر لائحة هدافي الدوري اليوناني مع المهاجم الاسباني لفريق أريس سالونيك لورين مورون برصيد 5 أهداف لكل منهما، نجح في إدراك التعادل بعد ثلاث دقائق من دخوله مكان مهاجم اشبيلية الاسباني يوسف النصيري (81).



وتلعب ساحل العاج غدا مع ضيفتها جنوب أفريقيا وديا، فيما يلعب المغرب في اليوم ذاته مع ليبيريا في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا في أغادير والتي كانت تأجلت الشهر الماضي بسبب الزلزال الذي ضرب المملكة وأودى بحياة نحو 3 آلاف شخص.