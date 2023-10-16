واصلت إيطاليا، بطلة النسخة الأخيرة، صحوتها وحققت فوزها الثاني تواليا بقيادة مدربها الجديد لوتشانو سباليتي عندما تغلبت على جارتها مالطا المتواضعة 4-0، واقتربت الدنمارك وسلوفينيا وهنغاريا من النهائيات عقب انتصاراتها على كازاخستان وفنلندا وصربيا أمس الأول في الجولة السابعة من تصفيات كأس أوروبا في كرة القدم.



في المباراة الاولى في باري، استعدت إيطاليا بأفضل طريقة ممكنة للقمة المرتقبة غدا مع مضيفتها ووصيفتها إنجلترا على ملعب ويمبلي.



وسجل جاكومو بونافونتورا (23) ودومينيكو بيراردي (45+1 و64) ودافيدي فراتيسي (90+3) الأهداف.



وهو الفوز الثاني لإيطاليا في ثالث مباراة دون خسارة بقيادة سباليتي خليفة روبرتو مانشيني المنتقل الى تدريب المنتخب السعودي، فعززت موقعها في المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف إنجلترا.



وأراح سباليتي بعض اللاعبين الأساسيين ترقبا لقمة الثلاثاء خصوصا مدافع إنتر فراتيسي الذي دفع به (65)، وزميله في الفريق فرانشيسكو أتشيربي وقائد نابولي جوفاني دي لورنتسو.



وأشاد سباليتي بلاعبي منتخبه، وقال عقب المباراة: «الشيء المهم هو النقاط الثلاث، لقد أظهرنا موقفا احترافيا بعدم التهاون بهذا الخصم».



وبشأن مواجهة إنجلترا المقبلة، علق لوتشيانو: «إنها مباراة يمكننا أن نرى فيها حقا إمكاناتنا، بمجرد أن نلعب سأخبركم ما هي هذه الإمكانات».



وفي المجموعة ذاتها، استعادت أوكرانيا توازنها بفوزها على ضيفتها مقدونيا الشمالية 2-0 في براغ سجلهما غريغوري سوداكوف (30) وأولكسندر كاراييف (90+6).



وعزز المنتخبان الدنماركي والسلوفيني صدارتهما للمجموعة الثامنة عندما أكرما وفادة ضيفيهما الكازاخستاني 3-1 والفنلندي 3-0 تواليا.



وهو الفوز الخامس لكلا المنتخبين في التصفيات مقابل تعادل وخسارة فرفعترصيدها الى 16 نقطة في المركز الاول، فيما تجمد رصيد كل من فنلندا وكازاخستان عند 12 نقطة في المركز الثالث.



وفي المجموعة ذاتها، حققت أيرلندا الشمالية فوزها الثاني في التصفيات والأول بعد خمس هزائم متتالية، بعد الفوز على سان مارينو 3-0.



وخطت المجر خطوة كبيرة نحو بلوغ النهائيات بفضها شراكة صدارة المجموعة السابعة مع ضيفتها صربيا عندما تغلبت عليها 2-1 في بودابست.



وهو الفوز الثالث تواليا للمجر والرابع في التصفيات التي لم تنهزم فيها حتى الآن، فرفعت رصيدها إلى 13 نقطة وابتعدت بفارق ثلاث نقاط عن شريكتها السابقة صربيا التي منيت بالخسارة الثانية وتجمد رصيدها عند 10 نقاط، وفي المجموعة ذاتها، فازت ليتوانيا على مضيفتها بلغاريا 2-0.



وتقام اليوم عدة مباريات ضمن الجولة الـ 7، من بينها مواجهة تجمع إذربيجان مع النمسا، وتستضيف البوسنة والهرسك منتخب البرتغال، وتصطدم اليونان بهولندا، فيما يحل المنتخب السويدي ضيفا على بلجيكا.