المشروع يهدف إلى تعزيز المهارات المهنية للطلبة وتنمية حس المسؤولية والمساهمة في معالجة اختلالات التركيبة السكانية



في إطار تحقيق رؤية الكويت الرامية لزيادة نسب العمالة الوطنية وتشجيع العمل في القطاع الخاص، خاطب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع للسماح للطلبة بالجمع بين المكافأة الطلابية والعمل في القطاع الخاص.



يأتي ذلك في إطار تطوير آليات العمل في القطاع الخاص مما يمكن الشباب الكويتي من اكتساب الخبرة العملية والمهنية خلال تواجدهم على مقاعد الدراسة، وكذلك استثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع وينمي مهاراتهم العملية، كما يسهم هذا المشروع في معالجة اختلالات التركيبة السكانية من خلال توفير أيد عاملة من الشباب للعمل في مختلف المهن التي يحتاج إليها سوق العمل، بالإضافة إلى دور المشروع في صقل مهارات إدارة الوقت والأموال للطلبة وتنمية حس المسؤولية والاعتماد على النفس.



إلى ذلك، دعت الهيئة العامة للقوى العاملة شركات القطاع الخاص ومن باب المسؤولية الاجتماعية والوطنية، إلى فتح أبواب التوظيف والاستفادة من الكوادر الوطنية من طلبة الجامعات والمعاهد، وذلك لما للمشروع من أهمية كبرى في تطوير سوق العمل من خلال إكساب الشباب الكويتي الخبرات العملية التي يحتاج إليها.