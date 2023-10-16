دعا بابا الفاتيكان فرنسيس إلى فتح ممرات إنسانية لمساعدة المحاصرين في قطاع غزة‭‭‭ ،‬‬‬وجدد مناشدته الإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس.

وقال في موعظته الأسبوعية للآلاف في ساحة القديس بطرس أمس: «أرجو بشدة ألا يصبح الأطفال والمرضى والمسنون والنساء وجميع المدنيين ضحايا للصراع».

وأضاف: «يتعين احترام حقوق الإنسان قبل أي شيء في غزة، حيث من العاجل والضروري ضمان فتح ممرات آمنة لمساعدة السكان جميعهم».

وقال: «مات كثيرون بالفعل. من فضلكم، لا مزيد من إراقة دماء الأبرياء سواء في الأراضي المقدسة أو في أوكرانيا أو في أي مكان آخر. كفى! الحروب دائما هزيمة، دائما».

ودعا البابا إلى الصلاة لمواجهة «القوة الشيطانية للكراهية والإرهاب والحرب» وحث المتدينين في جميع أنحاء العالم على الانضمام إلى الكاثوليك في الأراضي المقدسة في يوم صوم وصلاة من أجل السلام يوم غد.

وعرض الفاتيكان يوم الجمعة التوسط في الصراع. وقال الكاردينال بيترو بارولين، وزير خارجية الفاتيكان، إن هجوم حماس على المواطنين الإسرائيليين كان «غير إنساني».

وفي إشارة إلى رد الفعل الإسرائيلي والهجوم البري المتوقع على نطاق واسع، قال بارولين: «من حق أولئك الذين يتعرضون للهجوم أن يدافعوا عن أنفسهم، ولكن حتى الدفاع المشروع يجب أن يحترم معيار التناسب».