قالت قوى «الأمن الداخلي» (أسايش) التابعة لـ«الإدارة الذاتية» التي اعلنها الأكراد في شمال شرق سورية، إنها نفذت عملية أمنية استهدفت عناصر من تنظيم «داعش» شرقي محافظة دير الزور، أسفرت عن اعتقال ثلاثة أشخاص.



ونشرت «أسايش» عبر حسابها في «فيسبوك»، تسجيلا مصورا من العملية التي نفذتها شرقي دير الزور، دون تحديد المنطقة بدقة، تظهر مداهمة منازل، واعتقال ثلاثة أشخاص منها لم تعرف هوياتهم.



لكن موقع «عنب بلدي» ذكر أن قوات التحالف الدولي التي تدعم الميليشيات الكردية، نفذت عبر طائرة مروحية عملية أمنية في قرية الشحيل شرقي دير الزور، وبمشاركة برية من قوات سوريا الديموقراطية «قسد» الذراع العسكرية للادارة، داهمت خلالها منزلا اعتقلت منه عدة أشخاص.



وخلال المداهمة، أطلقت الطائرة المروحية النار بمحيط المنزل لمنع سكان المنطقة من مغادرة منازلهم في حي الشبكة بقرية الشحيل.



بدوره، موقع «نهر ميديا» المتخصص بتغطية الأخبار بدير الزور بشكل رئيس، قال إن دوي انفجارات سمعت بمحيط البلدة، تزامنا مع تحليق لطيران مروحي تابع للتحالف الدولي، خلال عملية إنزال جوي نفذتها الأخيرة.



وأضاف أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين قوات التحالف ومجموعة مسلحة مجهولة خلال عملية الإنزال، عقب مطالبة التحالف لأحد المسلحين بالاستسلام عبر مكبرات الصوت، سبق ذلك استهداف الطيران المروحي لموقع داخل البلدة بثلاث قذائف، قبل بدء الإنزال.



وبحسب الموقع المحلي، فإن العملية انتهت باعتقال ستة أشخاص.