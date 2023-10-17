فازت الكويت ممثلة بوكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد سعد العازمي برئاسة اللجنة الدائمة للإعلام الجديد في اتحاد إذاعات ‏الدول العربية لدورة ثانية ضمن فعاليات اجتماعات الدورة الحالية للجنة بتونس.



وحاز ممثل الكويت وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد سعد العازمي تزكية أعضاء الهيئات العربية لمنصب رئيس ‏اللجنة الداعمة للإعلام الجديد في اتحاد إذاعات الدول العربية مدة عامين، ما يعكس التقدير العربي لدور الإعلام الكويتي الرائد في هذا ‏المجال.



وأعرب العازمي عن شكره لممثلي هيئات الدول العربية الأعضاء في الاتحاد على الثقة الكبيرة التي أولوها للكويت في رئاسة اللجنة والتي تختص بمواكبة الإعلام الحديث والإعلام الرقمي بأدواته وتقنياته ووسائله غير المسبوقة ما يشكل تحديا كبيرا على مختلف الأصعدة.



وثمن الدعم الذي لقيه من قبل وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري ووكيل وزارة الإعلام د.ناصر محيسن.



وأوضح أن اللجنة ستستكمل ما تحقق من إنجازات خلال الدورة السابقة، لاسيما ما يتعلق بتوصيات اجتماع ممثلي الهيئات الأعضاء للإعلام الجديد وتكثيف الدورات المتخصصة خاصة بمجالات محتوى الأخبار والصور ومقاطع الفيديو وحماية الملكية الفكرية، وهو ما يحرص عليه الاتحاد من خلال تكثيف الدورات التدريبية في هذا المجال.



وأضاف العازمي أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعا نوعيا في محتوى سلة الإعلام الجديد على الشبكة السحابية للاتحاد من خلال زيادة تبادل الأخبار المصورة عبر الهاتف الجوال والبرامج الخاصة بالإعلام الجديد وعدم اقتصارها على المجال الإخباري فقط لتشمل أيضا المناسبات الوطنية والجوانب الاجتماعية والثقافية والابداعية والرياضيـــــة والسياحية والبيئية وغيرها.



وأكد أهمية دعم اتحاد إذاعات الدول العربية لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في مجال الإعلام الرقمي ووسائط صناعة المحتوى والارتقاء بصحافة الموبايل واستغلال أدوات وبرمجيات ومنصات الإعلام الجديد في الإذاعة والتلفزيون وإعداد المحتوى التلفزيوني للنشر على منصات التواصل الاجتماعي.