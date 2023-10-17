

برعايــــة مؤسســـــة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، وبدعم من «جود الخيرية»، نظمت جمعية «أبي أتعلم» مسابقة «لغة الضاد» للطلبة المرضى المنتسبين للجمعية، ولاقت إقبالا مميزا من قبل الطلبة من مختلف المراحل الدراسية وتنافسوا على حفظ القصائد وشرحها. وفي هذا الصدد، قالت رئيسة اللجنة الإعلامية د.نبال بورسلي إن المسابقة نظمت لتشجيع الطلبة للتعرف على الشعراء وقصائدهم وجمال اللغة والتعبير المستخدم في النص، وتكونت لجنة التحكيم من د.صفاء الزايد ود.عبدالرحمن الشرقاوي ومحمد خديوي، ومحمود البجالي، والتي أشادت بأداء الطلبة وإصرارهم على المشاركة، والبعض منهم لم تسمح لهم حالتهم الصحية بالوصول إلى مقر المسابقة شارك عن بعد بإلقاء القصيدة وشرحها. وقالت عضو مجلس إدارة الجمعية د.إيمان المطوع أن المسابقة لاقت استحسان أولياء الأمور، حيث إن هذا النشاط يشغل الطالب بما هو مفيد بعيدا عن الحالة المرضية التي يعاني منها.