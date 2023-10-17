قال مدير زكاة العثمان التابعة لجمعية النجاة الخيرية أحمد الكندري إن مشروع «رفقاء النبي» ﷺ لكفالة الأيتام من أهم المشاريع التي تنفذها اللجنة، ويأتي تطبيقا لمبادئ التكافل الاجتماعي التي حث عليه ديننا الحنيف، مبينا أن المشروع بهتم بالأطفال الأيتام وتبلغ قيمة الكفالة الشهرية لليتيم 15 دينارا.



وبين الكندري أن «زكاة العثمان» تتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية المرخصة في الدول التي يتواجد فيها الأيتام، كما يتم تنظيم زيارات لتفقد الأيتام وتسليمهم الكفالات. ولفت إلى أن المشروع يكفل حاليا 3000 يتيم في كل من اليمن وفلسطين ومصر وكوسوفا، والعديد من الدول العربية والإسلامية الأخرى، مؤكدا أن الإسلام حثنا على كفالة الأيتام، ودل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى».