قدم عضو المجلس البلدي د.حسن كمال اقتراحا بتصميم وإنشاء مواقف سيارات طولية لفرع جمعية الدسمة قطعة 5.



وقال د.كمال في اقتراحه: يعاني سكان منطقة الدسمة قطعة 5 من ازدحامات مرورية عند فرع جمعية الدسمة قطعة 5، بسبب تنوع الأنشطة الضرورية في الفرع، وأيضا لعدم توافر مواقف كافية للسيارات، مما يضطر اغلب رواد الفرع الى الوقوف على الطريق وينتج عنه اختناقات مرورية، وذلك نظرا لأن الفرع يتمتع بقدر كبير من الارتداد من الممكن الاستفادة منه بشكل أفضل. وأضاف: لذا أقترح: تصميم وإنشاء مواقف سيارات طولية لفرع جمعية الدسمة قطعة 5 على جانبي الفرع من شارع حمود الرقبة وشارع امرؤ القيس، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص.



من جانب آخر، قدم د.كمال اقتراحا باستحداث التفاف عكسي (U-Turn) في منطقة الرميثية السكنية.



وقال د.كمال في اقتراحه: تحتوي منطقة الرميثية الإسكانية على 12 قطعة سكنية، إضافة إلى ذلك الخدمات العامة لأبناء المنطقة، ويفصل قطع المنطقة شارع ناصر المبارك طوليا، ونظرا لزيادة الكثافة السكانية وحركة المرور والازدحامات بسبب وقوع المدارس والجمعية وخدمات أخرى على طرفي شارع ناصر المبارك وكثافات المركبات، لذا أقترح: استحداث التفافين عكسيين (U-Turn) على شارع ناصر المبارك في منطقة الرميثية السكنية أحدهما بين قطعتي 4 و7، والآخر بين قطعتي 2 و10، وذلك لتحسين تدفق المركبات وتسهيل الحركة المرورية لقاطني المنطقة مع ضرورة التنسيق مع وزارة الأشغال وهيئة الطرق والنقل البري ووزارة الداخلية والجهات الحكومية ذات العلاقة.