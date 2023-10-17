استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر صباح أمس في مبنى الغرفة، سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت أسامة شلتوت، يرافقه وزير مفوض ورئيس المكتب التجاري أحمد بديوي، والمستشارة نورا عبدالهادي نائب رئيس البعثة ومحمد علوي رئيس القسم السياسي، كما حضر اللقاء مدير عام الغرفة رباح الرباح.



وفي بداية اللقاء، رحب الصقر بالضيوف، حيث تطرق إلى تاريخ العلاقات الاقتصادية المميزة بين الكويت وجمهورية مصر، مؤكدا أن البلدين يتمتعان بإمكانات جيدة لتنمية التعاون التجاري والاستثماري، حيث الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين تحتم بذل مزيد من الجهود في سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، وذلك من خلال تبادل زيارات الوفود التجارية، وتزويد الغرفة بالمشاريع الاستثمارية المتاحة لنشرها على المهتمين من قطاع الأعمال الكويتي، كما أكد أن الغرفة على أتم الاستعداد لتقديم كل خدماتها للتوصل إلى نتائج إيجابية بين البلدين الشقيقين.



من جانبه، أعرب السفير المصري أسامة شلتوت عن سعادته لزيارة الغرفة، مثمنا جهودها الكبيرة في سبيل توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكدا حرصه على تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية، بهدف ترسيخ وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لما فيه تحقيق المصالح المتبادلة لقطاع الأعمال في الجانبين من خلال شراكات استراتيجية لفتح آفاق اقتصادية جديدة. كما أشار إلى انعقاد منتدى الأعمال الخليجي- المصري الأول والذي سيكون برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 22 حتى 23 نوفمبر المقبل في العاصمة المصرية (القاهرة)، معربا عن أمله بمشاركة قطاع الأعمال الكويتي في هذه الفعالية.



وفي معرض رده، أكد محمد الصقر اهتمام الغرفة بهذا الحدث الاقتصادي المهم الذي يعزز الشراكة الاستراتيجية المصرية- الخليجية، مشيرا إلى قيام الغرفة بتعميم نبأ الفعالية على قطاع الأعمال الكويتي وحثهم على المشاركة.



وفي نهاية اللقاء، تقدم السفير بالشكر والامتنان لغرفة تجارة وصناعة الكويت على حفاوة الاستقبال وما تقدمه من خدمات لقطاع الأعمال، والدور الذي تلعبه في تحقيق الأهداف المشتركة بين الكويت وجمهورية مصر العربية.