الاجتماعات فرصة تمكننا من مشاركة خبراتنا وأفكارنا حول المشهد المالي والمصرفي بالمنطقة

لها دور محوري في تحديد مسارات السوق وخلق حلول جماعية متقدمة تضمن الرفاهية للشعوب



أعلن بنك برقان عن مشاركته مؤخرا في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023، والتي انعقدت في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، إلى جانب المؤسسات المصرفية وصناع القرار المؤثرين في الأسواق المصرفية والمالية العالمية.



ومثل البنك في الاجتماعات عدد من قياداته، وهم رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله ناصر الصباح، ونائب رئيس مجلس الإدارة فيصل منصور صرخوه، وعضوا مجلس الإدارة عبدالله محمد الشارخ ومازن عصام حوا، ونائب المدير العام للاستثمارات والخزينة عبدالله عبدالمجيد معرفي.



وعلى هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين السنوية، شاركت إدارة البنك في حفل استقبال البنوك الكويتية الذي نظمه اتحاد مصارف الكويت بهدف التأكيد على قوة الاقتصاد الكويتي ونظامه المالي والمصرفي، إضافة إلى إبراز الدور الجوهري للأصول الخارجية للبنوك الكويتية في النظام المالي العالمي.



ويعتبر مثل هذا الحدث منصة مميزة لتبادل الخبرات وترسيخ التعاون في الأعمال المصرفية وتسليط الضوء على التقدم الذي حققته الكويت في كل المجالات المرتبطة بالقطاع المالي. وقد شهد حفل الاستقبال حضور شخصيات قيادية في القطاع الحكومي وكبار المصرفيين وغيرهم من نخبة الشخصيات الاقتصادية المرموقة في البنوك والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.



وفي تعقيبه على هذه المشاركة المميزة، قال رئيس مجلس الإدارة في بنك برقان الشيخ عبدالله ناصر الصباح «يسرنا أن نشارك في هذا الحدث المهم وجلساته النقاشية متعددة التخصصات لما له من دور محوري في تحديد مسارات السوق وخلق حلول جماعية متقدمة تضمن الرفاهية لكل شعوب العالم».



وزاد «على مدى السنوات الماضية، واصل بنك برقان تركيزه بشكل أساسي على تقديم وتطوير منتجات وخدمات مصرفية ترتقي بمفهوم التنمية المجتمعية الشاملة وتمكين تجربة أسلوب حياة أفضل، شكلا ومضمونا، ولهذا السبب، نرى في هذا الحدث فرصة متميزة تمكننا من مشاركة خبراتنا وأفكارنا حول المشهد المالي والمصرفي في المنطقة».



وعلــى غـــــرار الاجتماعات السنوية السابقة، ناقش ممثلو البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية والمديرون التنفيذيون من القطاع الخاص، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني والأكاديميين من كل أنحاء العالم، مجموعة واسعة من القضايا المحورية الأكثر إلحاحا وتأثيرا على مستوى العالم في الأسواق المالية، وكذلك في كل من الاقتصاد الكلي والجزئي. وتصدر أجندة الاجتماعات السنوية لهذا العام الحوار الخاص بالتحديات الكلية، واستراتيجية التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، والمناخ والاستدامة، والحد من انعدام المساواة، والاقتصاد الجغرافي.



وتماشيا مع استراتيجية بنك برقان الشاملة التي تركز على الاستدامة والتحول الرقمي وتنمية رأس المال البشري، ووفقا لأجندة الاجتماعات، ساهم ممثلو البنك بشكل مثمر وإيجابي في الجلسات النقاشية من خلال مشاركة بعض أبرز جهود البنك الهادفة إلى تزويد السوق بمنتجات وحلول مصرفية جديدة ومبتكرة، تلبي الاحتياجات الناشئة والمتغيرة باستمرار وتتجاوز التوقعات بأسلوب مبتكر.



وأضاف الشيخ عبدالله ناصر الصباح «إن شعار بنك برقان -أنت دافعنا- هو انعكاس حقيقي لقيمنا الأساسية التي تتجسد في التزامه باستشراف التحديات الجديدة وتلبية احتياجات السوق المتغيرة باستمرار بهدف ضمان تحقيق التنمية الشاملة لكل شرائح المجتمع».



وأوضح أن التحديات الناشئة والمتنامية التي تواجه الأسواق المالية العالمية والمحلية، تجعل هذا الحدث الذي يجمع القادة وصناع القرار غاية في الأهمية لما يتضمنه من مناقشة للقضايا الملحة وتحديد التحديات الحالية، وتفعيل سياسة اتخاذ المواقف وتطبيق أفضل المعايير التي تسهم في إنجاز التنمية بشكل حقيقي.



وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يواصل التزامه بالمشاركة في كل الفعاليات والمحافل الاقتصادية المحلية والعالمية التي تضمن الوصول إلى الاستدامة والازدهار للشعب الكويتي وكل المجتمعات حول العالم، وذلك تجسيدا لدوره كمؤسسة متقدمة في القطاع المصرفي وتحتل مكانة قيادية في الكويت.



.. ويقيم حفل استقبال رفيع المستوى للقيادات المالية والمصرفية



استضاف بنك برقان حفل استقبال رفيع المستوى مؤخرا، للبنوك الكويتية المشاركة في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023، وذلك في نادي أسوفيد للغولف بمراكش، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة بنك برقان الشيخ عبدالله ناصر الصباح.



ويأتي تنظيم هذا الحفل، الذي شهد حضور أكثر من 50 شخصية من نخبة قيادات القطاع المصرفي الكويتي وصناع السياسة النقدية والمالية، بهدف تعزيز تبادل الآراء والخبرات والأفكار فيما بينهم، حيث ركزت النقاشات التي دارت خلال هذا الحدث المرموق على كيفية تحقيق النمو المستدام في القطاع المالي بالكويت.



وقال الشيخ عبدالله ناصر الصباح «لقد تشرفت بإقامة حفل الاستقبال نيابة عن بنك برقان، حيث أتيحت لنا الفرصة لجمع كوكبة من قيادات القطاع المصرفي الكويتي بعيدا عن المناسبات التقليدية، بما يزيد من التواصل والتعاون ويفسح المجال بشكل أكبر لمواصلة المحادثات المهمة التي بدأناها خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي، إلى جانب تمكيننا من عقد شراكات استراتيجية من شأنها أن تسهم إيجابيا في تطور القطاع المصرفي».



وأضاف أن التعاون ومشاركة الأفكار يلعبان دورا حاسما في تحقيق أقصى إمكانياتنا على الصعيد الإنساني أو كمؤسسات مالية أو صانعي قرار. وحضر حفل الاستقبال الذي أقامه بنك برقان، كل من وزير المالية، فهد الجار الله، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، وسفير الكويت في المملكة المغربية عبداللطيف اليحيا، ورئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، الشيخ أحمد الدعيج الصباح، وجميع المسؤولين التنفيذيين وممثلي الإدارات العليا من كل البنوك الكويتية المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023. وكان من بين الحضور وفد بنك برقان المشارك في الاجتماعات، والذي شمل كلا من نائب رئيس مجلس الإدارة فيصل منصور صرخوه، وعضوي مجلس الإدارة عبدالله محمد الشارخ ومازن عصام حوا، ونائب المدير العام للاستثمارات والخزينة عبدالله عبدالمجيد معرفي.



وخلال حفل العشاء الذي جمع بين كرم الضيافة الكويتية والثقافة المغربية الغنية، ناقش الحضور بشكل موسع مجموعة من المواضيع الرئيسية التي كانت مدرجة على جدول أعمال الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023، مثل التحديات التي تواجه الاقتصاد الكلي، واستراتيجية التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والمناخ والاستدامة، والحد من عدم المساواة، والاقتصاد الجغرافي. كما كان الحفل فرصة لتعزيز التواصل بين صناع السياسات المالية وكبار قيادات البنوك الكويتية.



تجدر الإشارة إلى أن هذا الحفل الذي أقامه بنك برقان للبنوك الكويتية المشاركة في الاجتماعات يجسد بشكل حقيقي دوره الفعال في قيادة المحادثات المهمة حول القطاع المصرفي والمالي، وتطبيق معايير الاستدامة البيئـيــة والاجتماعيـــة وحوكمة الشركات الكفيلة بتحقيق التنمية للمصارف والمجتمعات.