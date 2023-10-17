أعلنت دولة قطر أنها جمعت أربعة أطفال أوكرانيين بعائلاتهم بعدما كانوا بعهدة السلطات الروسية في أعقاب الحرب التي بدأت في فبراير 2022.



وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان أمس «تعلن دولة قطر عن نجاح عملية لم شمل عدد من الأطفال الأوكرانيين بعائلاتهم في أوكرانيا».



وأشارت الوزارة إلى أنها «سهلت استضافة الأطفال وعائلاتهم في مقر سفارة قطر في موسكو، ومن ثم نقلهم إلى وجهتهم النهائية» في أوكرانيا.



وقالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، إن «عودة الأطفال الأوكرانيين إلى أسرهم تمثل خطوة إيجابية وبادرة حسن النية بين الحكومتين الأوكرانية والروسية».



واعتبر مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري ييرماك في منشور على منصة «إكس»، أنه «يوم مهم».



وأعيد حتى الآن 385 طفلا أوكرانيا كان قد تم ترحيلهم لروسيا، إلى عائلاتهم، وفقا لتعداد أكدته منظمة قرى الأطفال النمساوية المشاركة في عمليات الإعادة.



وأوضح ديبلوماسي قطري مطلع لوكالة «رويترز»على الملف، أن العملية شملت أربعة قاصرين تتراوح أعمارهم بين عامين و17 سنة، مشيرا إلى أن ثلاثة منهم أصبحوا مع عائلاتهم وسيعودون إلى أوكرانيا، أما الرابع فعائلته لم تتمكن من الحضور إلى روسيا لكنه سيسافر إلى أوكرانيا في الأيام المقبلة. وأوضح المسؤول القطري، أن هذه العملية تمت بموجب آلية أنشأتها الدوحة بالتعاون مع الجانبين بهدف إعادة مزيد من الأطفال من روسيا إلى أوكرانيا مستقبلا.



ومن بين القصر طفل فقد الاتصال بوالدته أثناء وجوده في مستشفى روسي عندما اندلعت الحرب، وآخر احتجزت والدته في روسيا.



وسيسافر الأطفال الأربعة إلى أوكرانيا عبر دول أخرى بينها: قطر واستونيا وبولندا ولاتفيا وليتوانيا.