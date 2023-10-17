نددت نقابة الصحافيين الفلسطينيين باستمرار الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الصحافيين، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء واختفاء عدد منهم منذ بدء عدوانه على قطاع غزة.



وأفاد تقرير صادر عن لجنة الحريات التابعة للنقابة، بأنه منذ بداية العدوان على القطاع في 7 الجاري تم رصد استشهاد 11 صحافيا فلسطينيا بصواريخ طائرات الاحتلال الإسرائيلي.



واستعرض بيان النقابة توثيقا لاستهداف الصحافيين، وأشار الى التصعيد العنيف في استهداف الصحافيين الفلسطينيين.



كما أشار البيان الى اختفاء صحافيين اثنين ووقوع إصابات خطيرة وقصف منازل الصحافيين على رؤوس ساكنيها، حيث تم رصد أكثر من 20 اصابة كانت الأعنف في قطاع غزة، وبعد الإعلان عن قصف حوالي 20 منزلا للصحافيين بشكل كامل، والبعض بشكل جزئي، اتخذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيدا جديدا عن قصف منازل عدد من الصحافيين على رؤوس ساكنيها، مما أدى إلى إصابة واستشهاد أفراد عائلاتهم.



وأكد البيان انه تم تدمير حوالي 50 مقرا ومركزا لمؤسسات إعلامية نتيجة القصف منها: شبكة الأقصى الإعلامية، وكالة معا الإخبارية، وكالة سوا، وكالة شهاب، صحيفة القدس، إذاعة بلدنا، إذاعة زمن، وكالة الوطنية، وكالة خبر، صحيفة الأيام، شركة ايفينت للخدمات الإعلامية، مؤسسة فضل شناعة، إذاعة القرآن الكريم، وكالة شمس نيوز، مكتب وكالة APA، مكتب شبكة الجزيرة، تلفزيون فلسطين، ومكتب الوكالة الفرنسية.



ورصد التقرير الانتهاكات بحق الصحافيين في الضفة والقدس، حيث أصيب العديد من الصحافيين الفلسطينيين وتعرضت الطواقم للضرب والاحتجاز والمنع من التغطية وإطلاق النار باتجاهها، وسجلت 10 حالات من إطلاق النار، إضافة إلى اعتقال 4 صحافيين، كما سجلت 22 حالة احتجاز ومنع الطواقم من العمل و10 اعتداءات بالضرب و7 حالات من مصادرة وتحطيم معدات للصحافيين.



ولم تكتف قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الصحافيين الفلسطينيين، بل امتد ليصل لبنان، حيث تم إعلان استشهاد الصحافي في وكالة «رويترز» عصام عبدالله وإصابة 5 صحافيين من قنوات «الجزيرة» و«رويترز» ووكالة «فرانس برس» في قصف إسرائيلي لجنوب لبنان.



وأشارت النقابة الى تعرض العديد من الصحافيين للتهديد المباشر وحملات تحريضية من قبل صفحات عبرية على منصات التواصل الاجتماعي، عدا عن رصد العديد من المنشورات العبرية التي تطالب بتصفية الصحافيين ووصفهم بالمخربين والإرهابيين، كما تم رصد تهديد مذيع قناة «العربي» على الهواء مباشرة من قبل مستوطن مسلح.



وقالت النقابة انها تلقت العديد من رسائل وبيانات الدعم والأنشطة التضامنية التي حظيت بمشاركة شعبية وواسعة لدعم الصحافيين الفلسطينيين، أبرزها كان من اتحادات الصحافيين في مصر وبريطانيا وتونس وسورية ولبنان والأردن والمغرب وغيرها.



ووجهت النقابة رسالة الى الاتحاد الدولي للصحافيين، مطالبة حث جميع وسائل الإعلام العاملة ضمن مظلة أعضائه الالتزام بأخلاقيات ومبادئ مهنة الصحافة وتوخي الدقة في تغطية الأخبار وعدم التحيز لأي من الأطراف، بل العمل على نقل الحقيقة بحيادية، وذلك لتجنب المزيد من المجازر بحق الأبرياء.