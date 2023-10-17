انضم الممثل السعودي أحمد الحسن مؤخرا إلى طاقم المسرحية المصرية الكوميدية الاستعراضية «حرامية 5 نجوم»، وهي من إنتاج شركة الشيماء للإنتاج الفني وستعرض 26 الجاري وهي من تأليف صلاح شعير، وإخراج محسن عبدالمعطي.



ويشارك في العرض المسرحي الفنانون عبدالسلام الدهشان، فتحي سعد، رضا إدريس، مجدي عبد الحليم، مجدي بدير، محمد جان، فتحي رياض، طارق مختار، عماد جمجوم، رامي المصري، ملك حمدي، ساندي سليم، جاسمين، نسمة عادل، دعاء سمير، ندا المصري، وعدد من المطربين الشباب منهم يوسف ريشة، وأيمن ورجب، والطفلة الموهوبة روضة، كما يشارك في الحفل المطرب علاء الراوي والمطربة غرام الكيلاني.



وتسلط المسرحية الضوء على بعض المشكلات الاجتماعية السلبية التي يجب على المجتمع استئصالها ومكافحتها، والتي تتمثل في كسب المال بطرق غير مشروعة، وسرقة الأعضاء البشرية والمتاجرة بها، والتي يجب على المجتمع التخلص منها ومحاربتها، مع التأكيد على دور المسرح المجتمعي في تدريب نفوس الناس على إعادة تقييم وضعهم وتأهيل سلوكياتهم السلبية، وإلهام الناس لاتخاذ الموقف الصحيح، وتوفير الدافع الصحيح لبناء المجتمع، ومن هنا تأتي بنية مشاركة المسرح في بناء المجتمع ثقافيا واجتماعيا وتربويا، فالمسرح هو بناء متكامل في المجتمع.



وستقام العروض في بعض مسارح القاهرة وعدد من مسارح المحافظات، كما سيتم عرض المسرحية في عدد من الدول العربية بمشاركة عدد من مشاهير الفن العربي.



يذكر أن محمد حسن قام بالتصميم الاستعراضي للمسرحية، والمخرج التنفيذي مجدي رشاد، ومساعد مخرج مينا إبراهيم.