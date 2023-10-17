القاهرة - محمد صلاح



نفت الفنانة آيتن عامر، أنها وراء ترشيح شقيقتها وفاء عامر للمشاركة معها في مسلسل «ألف ليلة وليلة»، وأعلنت أن شقيقتها نجمة لها تاريخ وجماهيرية وليست بحاجة لها أو لغيرها لترشيحها، بل هي من ترشح زملاءها لأعمال فنية. والمقرر أن يبدأ تصوير المسلسل خلال الفترة المقبلة، حتى ينضم إلى قائمة مسلسلات الموسم الرمضاني 2024، وبطولة ياسر جلال، والمعروف أن هذا المسلسل هو العمل الفني، حيث سبق أن شاركتا في عدة أعمال فنية سابقة، سواء في السينما أو التلفزيون، أولها في مسلسل (ملح الأرض) مع محمد صبحي، ومسلسل (الطوفان)، الذي ظهرتا فيه شقيقتين أيضا، مع أحمد زاهر وماجد المصري وروجينا ومن إخراج خيري بشارة، وكذلك في مسلسل (الدالي) مع الراحل نور الشريف، من إخراج يوسف شرف الدين، والعام الماضي قدمت مسلسل (هي) من إخراج محمد النقلي، وفي السينما ظهرتا معا في فيلم (يا تهدي يا تعدي) من إخراج خالد الحلفاوي.