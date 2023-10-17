سماح جمال



عبر الفنان خالد الرندي لـ«الأنباء» عن سعادته بالنجاح الذي حققته «ليلة ميامي»، وأضاف قائلا: الحمد لله، الجمهور راض وسعيد بـ 5 عروض «أهم شي الجمهور مستانس».



وأكمل قائلا: الشركة المنتجة للعرض ما قصرت معنا، وكل ما وعدت به قامت بتنفيذه، فكل فريق العمل الذي شارك في العرض كان على قدر المسؤولية، وكان منهم من داخل الكويت ومن خارجها من فريق الإضاءة، الأزياء، الصوت، الاستعراضات، وكل هذا التنوع أضاف الكثير لنجاحنا.



وعما إذا كانت هناك عروض جديدة قادمة، قال: حاليا نحن في مرحلة التحضيرات لعمل جولة خليجية للعرض، وعندما نكون جاهزين سنقوم بالإعلان عنها.



وحول تحضيراتهم الفنية الجديدة، أكد على أن كل تركيزهم كان منصبا على العرض، وحاليا هناك مشاريع في المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة ومصر خلال الفترة القادمة.