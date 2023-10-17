قال رئيس نادي الألعاب الشتوية الكويتي فهيد العجمي، إن منتخب الكويت للتزلج على الجليد سيشارك في بطولة الإمارات الدولية للعبة التي ستنطلق في مدينة دبي الإماراتية غدا في أولى المشاركات الدولية للمنتخب بهذه اللعبة (السكي)، وهي من الألعاب الأولمبية الشتوية.



وأضاف العجمي أن وفد المنتخب الكويتي الذي يرأسه عضو مجلس إدارة النادي محسن المعصب يضم اللاعبين عبدالوهاب المعتوق وسلمان الكندري توجه أمس إلى الإمارات استعدادا للمشاركة في البطولة التي يقيمها اتحاد الإمارات للألعاب الشتوية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتزلج وتستمر 3 أيام، مضيفا أن اللاعب المعتوق سيشارك ضمن مسابقة التزلج عبر اللوح، فيما سيتنافس زميله الكندري في مسابقة التزلج الحر. وذكر أن اللاعبين سيدخلان في معسكر تدريبي تطويري قصير ينظمه الاتحاد الدولي للعبة لمدة يومين لتجهيز اللاعبين للبطولة.