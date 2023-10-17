يستضيف المنتخب الإنجليزي، المتصدر برصيد 13 نقطة، نظيره الإيطالي، صاحب المركز الثاني بـ 10 نقاط، على ملعب «ويمبلي» اليوم في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثالثة لتصفيات كأس أوروبا 2024، حيث سيضمن الفوز تأهل «الأسود الثلاثة» للنهائيات المقرر إقامتها في ألمانيا.



وسبق لفريق المدرب غاريث ساوثغيت أن فاز على «الآزوري» 2-1 في نابولي خلال شهر مارس الماضي، وربما يكون بمقدوره تحقيق النجاح مجددا أمام حامل لقب البطولة.



وستكون تلك المباراة هي الأولى بين الفريقين بعد نهائي أمم أوروبا (يورو 2020) في ويمبلي، والتي نجحت إيطاليا في الفوز بها.



ومنذ ذلك الحين، التقى الفريقان في ثلاث مناسبات، منها مباراتان في دوري الأمم الأوروبية، قبل المواجهة التي أقيمت في إيطاليا هذا العام.



وقد يمنح الفوز على إيطاليا، المنتخب الإنجليزي بطاقة العبور لنهائيات 2024 مع تبقي مباراتين على نهاية مشوار التصفيات.



ويلتقي اليوم كذلك في ذات المجموعة مالطة مع أوكرانيا التي تتمسك بحظوظها في الوصول للنهائيات لوجودها في المركز الثالث برصيد 10 نقاط أيضا وبفارق الأهداف خلف إيطاليا.



ويلعب في المجموعة السابعة ليتوانيا مع المجر، وصربيا مع مونتينغرو، فيما تقام 3 مباريات ضمن المجموعة الثامنة، حيث يلتقي منتخب فنلندا مع كازاخستان، وأيرلندا الشمالية مع سلوفينيا، وسان مارينو مع الدنمارك.