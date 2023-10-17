حسمت اسبانيا بطاقتها الى نهائيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم بصحبة اسكتلندا، وذلك بفوزها على مضيفتها النرويج 1-0 في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى، فيما حجزت تركيا إحدى بطاقتي المجموعة الرابعة بفوزها الكبير على ضيفتها لاتفيا 4-0.



وبالفوز الخامس لفريق المدرب لويس دي لا فوينتي، لحقت إسبانيا باسكتلندا الى الصدارة بـ 15 نقطة من 6 مباريات لكل منهما، وبات المنتخبان متقدمين بفارق 5 نقاط على النرويج الثالثة التي خاضت الأحد مباراتها السابعة في المجموعة، ما سمح لهما بحسم بطاقتي المجموعة الى النهائيات.



ولحقت إسبانيا واسكتلندا وتركيا بمنتخبات فرنسا (المجموعة الثانية) والبرتغال (العاشرة) وبلجيكا (السادسة) التي سبق لها أن حسمت بطاقاتها أيضا، إضافة الى ألمانيا المضيفة. وسجل هدف إسبانيا غافي (49). وضمن المجموعة ذاتها، جددت جورجيا فوزها على ضيفتها قبرص بعدما اكتسحتها 4-0، رافعة رصيدها الى 7 نقاط في المركز الرابع قبل الأخير أمام ضيفتها التي خسرت جميع مبارياتها السبع.



تركيا تحسم بطاقتها



وحجزت تركيا إحدى بطاقتي المجموعة الرابعة بفوزها على ضيفتها لاتفيا 4-0، فيما انعشت ويلز آمالها بفوزها على ضيفتها كرواتيا 2-1.



ورفعت تركيا رصيدها إلى 16 نقطة من 7 مباريات، متقدمة بست نقاط على ويلز وكرواتيا الثانية والثالثة تواليا من 6 مباريات. وانتظر المنتخب التركي الشوط الثاني لتسجيل رباعيته عبر مهاجم ليستر سيتي بالإعارة يونس أكغون (58)، البديل جينك توسون (83 و90+2)، ومحمد كرم أكتوركوغلو (87). وعلى ملعب كارديف سيتي، فرض هاري ويلسون نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفي ويلز في الدقيقتين 47 بعد تمريرة من ديفيد روبرت لينجح في تجاوز الدفاع ويلعب كرة من فوق الحارس، و60 بعدما تابع برأسه تمريرة من البديل دانيال جيمس.



وقلصت كرواتيا الفارق عبر ماريو باشاليتش (75). وأنعشت التشيك آمالها في المجموعة الخامسة بفوزها الشاق على جزر فارو المتواضعة 1-0، فيما تعقدت مهمة پولندا بتعادلها على أرضها مع مولدافيا 1-1.



وانتزعت رومانيا صدارة المجموعة التاسعة من سويسرا المتعادلة مع ضيفتها بيلاروس 3-3، بفوزها الكاسح على أندورا 4-0، رافعة رصيدها إلى 16 نقطة من 4 انتصارات ومثلها تعادلات، بفارق نقطة عن منتخب «ناتي» الذي حافظ بدوره على سجله خاليا من الخسارة.