تتطلع الأرجنتين إلى مواصلة عروضها النارية منذ تتويجها بلقب كأس العالم، وتحقيق فوزها الرابع تواليا في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم، عندما تحل ضيفة على پيرو في الجولة الرابعة فجر الاربعاء بتوقيت الكويت، فيما تسعى البرازيل إلى تعويض فقدان أولى نقاطها عندما تزور الأوروغواي في مواجهة مرتقبة.



ويدخل الأرجنتينيون الى المباراة بعدما انتزعوا فوزهم الثالث في التصفيات على حساب الپاراغواي 1-0 لينفردوا بصدارة الترتيب بتسع نقاط، مستفيدين من تعثر البرازيل أمام ضيفتها فنزويلا 1-1.



ويأمل فريق المدرب ليونيل سكالوني متابعة الفترة المميزة التي يعيشها الفريق منذ مونديال قطر، حيث حققوا 7 انتصارات متتالية من بينها 4 في لقاءات ودية أمام خصوم من العيار المتوسط ثم الانتصارات الثلاثة في التصفيات الحالية.



وتتجه الأنظار الى منازلة قوية ومرتقبة بين البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، ومضيفتها وغريمتها الأوروغواي، حاملة اللقب العالمي مرتين.



وكانت فنزويلا صعقت مضيفتها البرازيل بهدف التعادل في الدقيقة 85 عبر إدوارد بيلو، ردا على هدف التقدم من غابريال ماغاليش بعد ركلة ركنية نفذها نيمار مطلع الشوط الثاني.



وتحوم الشكوك حول مشاركة لاعب وسط مان يونايتد الانجليزي كاسيميرو من جانب البرازيل، بعد تعرضه لكدمة في الكاحل خلال المباراة الاخيرة.



كذلك، ستكون مواجهة كولومبيا ومضيفتها الاكوادور في غاية الأهمية حيث يتنافسان على تثبيت موقعهما في المراكز الأمامية.



وفي مواجهتين أخريين، تستضيف فنزويلا تشيلي، فيما تلعب بوليفيا مع الپاراغواي. يتأهل أول ستة منتخبات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم ويخوض السابع ملحقا قاريا.