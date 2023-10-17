رحب مهاجم المنتخب الألماني نيكلاس فولكروغ بقرار ناديه بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم بإعادة لاعبيه إلى ألمانيا على متن طائرة خاصة بعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب.



ويشعر عدد من مدربي فرق الدوري الألماني بحالة من الغضب إزاء المباراة الودية التي يخوضها المنتخب الألماني تحت قيادة مديره الفني الجديد جوليان ناغلسمان، أمام نظيره المكسيكي في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأميركية مساء اليوم الثلاثاء، وهو ما يتزامن مع صباح غد الأربعاء في ألمانيا. ويلتقي دورتموند مع فيردر بريمن يوم الجمعة لدى استئناف منافسات الدوري الألماني (البوندسليغا)، وهو ما يعني أن لاعبي دورتموند سيكون أمامهم وقت قصير للعودة. وقال فولكروغ «أعتقد أنه أمر رائع أن يفعل بوروسيا دورتموند هذا. فالجميع يعرف أننا، اللاعبين الدوليين الأربعة، نلعب دورا محددا بفريق دورتموند، ونؤديه بشكل جيد».