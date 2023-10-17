حقق المنتخب الوطني للجمباز الإيقاعي للفتيات نتائج إيجابية في بطولة كرواتيا الدولية التي أقيمت خلال الفترة من 12 إلى 15 الشهر الجاري بمشاركة واسعة من 15 دولة، إذ أحرزت اللاعبة سارة البناي ميداليتين فضيتين في مسابقتي الطوق والصولجان واحتلت المركز الرابع في مسابقة الفردي العام لفئة «بروجونيور» التي شهدت مشاركة 24 لاعبة، في حين شاركت اللاعبة نور الرزيحان في منافسات فئة «جونيور» وقدمت أداء مميزا وسط تنافس قوي مع 31 لاعبة.



وحلت اللاعبة راية القصار التي تنافست مع 14 لاعبة في المركز الرابع بمسابقة الأداء الحر ضمن المستوى «A»، في حين جاءت زميلتها نبيلة الخرافي في المركز الرابع أيضا بمسابقة الأداء بالكرة ضمن المستوى «A».