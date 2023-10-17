هوت أسهم نادي مان يونايتد الإنجليزي بما يصل إلى 23% أمس على خلفية تقارير تشير إلى أن الملياردير البريطاني جيم راتكليف مؤسس شركة إنيوس للكيماويات يسعى إلى الاستحواذ على 25% فقط من النادي، ما أثار المخاوف من أن يكون العرض المنافس الذي قدمه الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني غير مطروح على طاولة التفاوض. وتراجعت الأسهم بنسبة 10.5% إلى 17.88 دولارا في فترة التداول التي تسبق جلسة السوق العادية، وإذا استمرت الخسائر فقد تصل إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر. ونقلت «رويترز» عن شخص مطلع على الأمر قوله إن راتكليف سيدفع أكثر من 1.5 مليار دولار مقابل الحصة في «اليونايتد» إذا قبلت عائلة غلايزر التي تسيطر على النادي عرضه. وأضاف المصدر أن عرض راتكليف سينتج عنه تقييم مان يونايتد بما يقرب من 6.5 مليارات دولار، مع استثناء صافي ديونه التي تزيد على 600 مليون دولار، وهو ما يفوق العرض المنافس الذي قدمه الشيخ جاسم لشراء 100% من أسهم النادي.