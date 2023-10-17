دمشق- هدى العبود

قالت الفنانة صفاء سلطان: "نحن عايشين كـذبة كبيرة، تخسر مصاري كـذب تخسر حبيب كـذب، تخسر شغل كـذب، وتتوجع والناس تواسـيك كلو كـذب".



وتابعت عند حديثها عن الفقدان: "الوجع الحقيقي إنك تخسر أمك وأبوك هاد هو الوجـع".



واكملت: " أنا بعد ما خسرت بابا خسرت كلشي بحياتي، أول مرة بحياتي بطلع ع مكان وما بسمع كلمة الله يرضى عليكي ".



واردفت: " بدي قول لكل حدا الأب هو السند والأمان، كذب وقت نقول الزوج الأخ الأبن هنن السند بس الأمان الحقـيقي هو الأب".



وأضافت صفاء سلطان: " أنا أول مرة بحياتي بعد ما راح بابا بحس حالي خايـفة، كـسرني برحيله، كان رفيقي وصنـدوقي الأسـود بحكيلو كلشي وبشـكيلو هـمي " .