بيروت - ناجي شربل



تنطلق مساء اليوم الأربعاء من قاعة صائب سلام بالنادي الرياضي في المنارة بطولة لبنان في كرة السلة لأندية الدرجة الأولى للرجال لموسم 2023 - 2024، فيستقبل الرياضي بيروت حامل اللقب فريق الاتحاد ميروبا العائد إلى مصاف أندية الدرجة الأولى.



وتشارك عشرة فرق في المسابقة بعد انسحاب ليدرز ودينامو لبنان (وصيف الموسم الماضي) على التوالي بسبب مشكلات مالية.



ويتوقع أن ينحصر التنافس على اللقب بين الرياضي بيروت صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، وبيروت فيرست كلوب بطل الدوري مرة واحدة في 2022 والحكمة بيروت.



واحتفظ الفريق الأصفر بغالبية أفراده الذين أعادوا إليه اللقب، في حين عزز بيروت فيرست كلوب صفوفه بالمدرب جو غطاس وعلي مزهر وسيرجيو درويش من الحكمة بيروت. واستعد بيروت لبطولة لبنان بشكل جيد، فأحرز بطولتين في صالة نادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة، أولاهما دورة الدوحة الدولية الثانية بفوزه على الحكمة بيروت، والثانية بطولة الأندية العربية الـ 35 بفوزه على جمعية سلا المغربي.



وبعد مشكلات مالية كادت تطيح بفريقي كرة السلة وكرة القدم في نادي الحكمة، نهض «المارد الأخضر» وجمع «توليفة» قوية قوامها المدرب الوطني جاد الحاج وكريم عز الدين وعمر جمال الدين وعلي محمود من دينامو لبنان، إضافة الى احتفاظه بلاعبين مفاتيح قدموا مستوى مميزا في دورة الدوحة تحت قيادة المدرب الوطني غسان سركيس. ويمكن القول إن الحكمة دخل منافسا جديا على اللقب، بعد تقديمه موسما مميزا في النسخة الأخيرة من البطولة، التي حل فيها ثالثا.



وتخوض الفرق العشرة دوريا منتظما من مرحلتي ذهاب وإياب. ثم تلعب بطريقة خروج المغلوب في دور الثمانية، فالدور نصف النهائي «فاينال فور» والدور النهائي.



وأقر الاتحاد اللبناني لكرة السلة نظاما خاصا بعدد اللاعبين الأجانب أتاح فيه للفرق التي لم تضم عددا كافيا من اللاعبين اللبنانيين المدرجين في لائحة لاعبي النخبة، إشراك ثلاثة لاعبين أجانب في أرض الملعب، بزيادة لاعب أجنبي واحد عن الفرق التي تضم العدد المطلوب من لاعبي النخبة.