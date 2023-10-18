بداح العنزي



تبــحــث لـجــنـــة العاصمة في المجلس البلدي خلال اجتماعها غـــدا بـرئاسـة فهد العبدالجادر تطوير منطقة تقاطع برج التحرير وساحة الصفاة وربطها بالمباركية واقتراح قطار سطحي كهربائي داخل المدينة.



ويتضمن جدول الأعمال كتاب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري تخصيص ارض مجمع نفطي في منطقة الشويخ.



ويتضمن جدول الأعمال التالي:



الطلب المقدم من الأعضاء خالد المطيري، د.حسن كمال، م.اسماعيل بهبهاني، عبدالله العنزي، ناصر الجدعان، فهد العبدالجادر بشأن استمرار اغلاق الحركة المرورية في تقاطع دروازة العبدالرزاق.



ترتيب الأوضاع التحاسبية بين وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية حول مجمع القطاع النفطي في منطقة الشويخ. الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن تحويل شارع رقم 141 في منطقة شرق قطعة 4 من استعمال استثماري الى استعمال تجاري.



طلب الرئاسة العامة للحرس الوطني تخصيص موقع مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار لخدمة معسكر الصمود بمنطقة معسكرات المباركية. طلب مؤسسة الموانئ الكويتية استقطاع جزء من موقع المنطقة التخزينية العاشرة بالدوحة لصالح وزارة الدفاع. الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن تخصيص ارض في مدينة جابر الاحمد لغرض إنشاء صالة اجتماعية متعددة الأغراض. الاقتراح المقدم من العضو م.فهد العبدالجادر بشأن طلب استحداث مواقف سيارات في مدرسة سعد بن عبادة الابتدائية بنين في منطقة العديلية.