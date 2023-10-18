اليوسف: 43 ورقة علمية ودورات تدريبية خاصة لمحاضرين من «أشري» خلال المؤتمر



تواصل جمعية المهندسين الكويتية وكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت جهودهما لإتمام الاستعدادات لانعقاد المؤتمر الدولي الثامن لأبحاث الطاقة والذي سيقام برعاية سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر المقبل بمركز المؤتمرات بجامعة الكويت بالشدادية. وعقدت اللجنة المنظمة للمؤتمر اجتماعا بمقر الجمعية حضره كل من عميد كلية الهندسة والبترول بالإنابة د.خالد الهزاع ورئيس قسم الهندسة الميكانيكية ورئيس المؤتمر د.أسامة اليوسف، وأمين الصندوق بجمعية المهندسين م.علي الفيلكاوي، ومدير عام الجمعية م.وليد المطوع ومستشار مجلس إدارة الجمعية م.حسين ششتري وعدد من أساتذة الكلية والمهندسين الأعضاء في الجمعية واللجنة المنظمة.



في البداية، توجه رئيس قسم الهندسة الميكانيكية ورئيس المؤتمر د.أسامة اليوسف بالشكر الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على رعايته الكريمة للمؤتمر والى زملائه والجهات الراعية والداعمة، موضحا أن المؤتمر سيعرض نحو 43 ورقة علمية بالإضافة إلى المتحدثين الرئيسيين والدورات التدريبية الخاصة التي سيحاضر فيها أساتذة ومتخصصون من الجمعية الأميركية للتدفئة والتبريد «أشري». وأشار اليوسف إلى أن اللجان المختصة بصدد الانتهاء من الجداول النهائية واللقاء بجمعية المهندسين يهدف إلى الوقوف على إنجاز المهام في إطار الاستعداد للمؤتمر والتي ستقوم الفرق التطوعية بالجمعية بإنجازها، داعيا الجميع إلى المشاركة والحضور. بدوره، توجه عميد كلية الهندسة والبترول بالإنابة د.خالد الهزاع بالشكر للجنة المنظمة ولجمعية المهندسين على التعاون والمشاركة في الإعداد للمؤتمر. من جانبه، رحب أمين الصندوق بالجمعية م.علي الفيلكاوي بالتعاون مع كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، مؤكدا أن هذا التعاون مبدأ في إطار استراتيجية تسير عليها الأجيال المتعاقبة على العمل التطوعي في جمعية المهندسين.