عاطف رمضان



أشاد رئيس لجنة أهالي خيطان الجنوبي المحامي بدر المطيري في تصريح لـ «الأنباء» بموافقة مجلس الوزراء على مقترح المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن تخفيض قيمة الثمن الرمزي للقسائم الحكومية المخصصة للرعاية السكنية في مناطق خيطان الجنوبي وأبوحليفة والصباحية الى 5 آلاف دينار للقسيمة الواحدة.



وأعرب المطيري عن شكره لكل من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الاسكان فالح الرقبة ووزير «الاسكان» السابق عمار العجمي الذي قدم مقترحا بخفض القيمة الثمن الرمزي للقسائم، وان الوزير فالح الرقبة تابع خفض قيمة القسائم وبذل جهودا لإنصاف اهالي خيطان الجنوبي.



وقال المطيري ان اهالي خيطان تسلموا الارض مرتفعة عن منسوب سطح الارض بـ 2.5 متر وحسب قانون «السكنية» يفترض نزول الارض 70 سم تقريبا عن سطح الارض، وأهالي المنطقة تحملوا تكاليف إزالة هذه التربة التي كانت عبارة عن خرسانات وقواعد بيوت قديمة.



وزاد قائلا: تكلفه ازالة الانقاض تقدر بـ 3 الى 4 آلاف دينار ما يعني ان قيمة الارض مع تكلفة ازالة التربة تصل الى 8 او 9 آلاف دينار.



وأشار الى ان المشاريع الاسكانية يصل سعر المتر فيها من 3 الى 5 آلاف دينار وتكون الارض جاهزة للبناء ولا تحتاج لتكاليف اخرى.