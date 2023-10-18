أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، عن فوزها بجائزة «أفضل تجربة عملاء لشبكة 5G داخل المباني»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز القيادة والتميز (LEAD) لمجلس سامينا لعام 2023 المقام في دبي بالإمارات العربية المتحدة. وتعكس هذه الجائزة التزام stc الثابت بتقديم خدمات 5G المتطورة وحلولها الاستثنائية لعملائها. حصلت stc على الجائزة بعد تخطي معايير الترشيح وتقديم جميع المستندات الداعمة التي خضعت لمراجعة من قبل مجلس سامينا للمبادرات المختلفة التي أطلقتها stc لتعزيز تغطية 5G في المناطق الداخلية، الأمر الذي أسفر عن فوز stc بهذه الجائزة.



ويعكس هذا التكريم أيضا تميز المجموعة الواسعة من العروض المبتكرة التي قدمتها stc، بما في ذلك الحلول الجديدة في السوق التي تستفيد من قدرات الشركة القوية وشبكة 5G واسعة النطاق، فمن خلال رؤيتها الإستراتيجية لتمكين التحول الرقمي في الكويت، ركزت stc خلال السنوات القليلة الماضية على الاستثمار في تطوير وتعزيز البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس، وتزويد العملاء، الأفراد والشركات بحلول عالية الجودة باستخدام شبكاتها الموثوقة عالية السرعة. وتعليقا على الجائزة، قال م.فهد العلي، الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في stc: «إن جائزة «أفضل تجربة عملاء لشبكة 5G داخل المباني» من جوائز LEAD لعام 2023 المقدمة من مجلس سامينا هي شهادة على تفاني stc في توفير تجارب 5G رائدة لعملائها، وتسهم في تعزيز مكانتها كشركة رائدة في تمكين التحول الرقمي في الكويت. في stc نحن دائما نسعى نحو التميز في تقديم أفضل تجارب 5G المتقدمة والسلسة لعملائنا. وهذه الجائزة انعكاس لجهودنا والعمل الجاد والالتزام بالابتكار والتركيز على خدمة العملاء».