«البنتاغون» تضع ألفي جندي في حالة تأهب .. و«الحرس الثوري» يتوعد إسرائيل بموجة صدمة أخرى ما لم تضع حداً للفظائع في غزة

يوحي إعلان وزارة الدفاع الأميركية «الپنتاغون» وضع ألفي جندي في حالة تأهب للانتشار في المنطقة دعما لإسرائيل، وما يقابله من تحذير الحرس الثوري الإيراني مما وصفه «صدمة أخرى»، بأن الحرب تتجه إلى مزيد من التصعيد، خصوصا ان الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة لم تتوقف مخلفة المزيد من الضحايا المدنيين والدمار.



وقال بيان لـ«الپنتاغون»: «وضع وزير الدفاع لويد أوستن نحو ألفي جندي وسلسلة وحدات في حالة تأهب قصوى عبر أمر استعداد للانتشار، ما يزيد قدرة الدفاع الأميركي على الاستجابة سريعا للوضع الأمني المتطور في الشرق الأوسط»، موضحا انه «لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن نشر قوات في الوقت الراهن».



من جهته، قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني علي فدوي إن «موجة صدمة أخرى في الطريق إذا لم تضع إسرائيل حدا للفظائع في غزة». ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنه قوله أيضا، إن «صدمات» محور المقاومة ضد إسرائيل ستستمر حتى استئصال هذا «الورم السرطاني» من خريطة العالم.



وتصب في الخانة ذاتها تصريحات المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ريتشارد هيخت، حيث أعلن الاستعداد للمرحلة التالية من العدوان على قطاع غزة، لكنه ألمح إلى ان المرحلة المقبلة تخالف التوقعات وليست بالضرورة الاجتياح البري المحكي عنه منذ بدء الحرب في 7 الجاري.



وقال المتحدث في إفادة دورية مع الصحافيين: «نستعد للمراحل التالية من الحرب. لم نذكر ما ستكون عليه. الجميع يتحدث عن الهجوم البري. قد يكون شيئا مختلفا». وأكد أنه «لا وقف إطلاق نار إنساني في غزة في هذه المرحلة».



بدوره، أكد المتحدث العسكري الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري أن وضع القطاع سيكون «قضية عالمية» مطروحة للنقاش الدولي. وأضاف خلال مؤتمر صحافي ردا على ما إذا كانت إسرائيل ستحتل القطاع بالكامل «لدينا كل التصورات النهائية». وأضاف: «يناقش مجلس الوزراء أيضا الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه الأمر.. هذه أيضا قضية عالمية، كيف سيبدو الوضع في هذه المنطقة».



في هذه الأثناء يستمر التدمير الممنهج الذي تقوم به آلة الحرب الإسرائيلية في القطاع مع ارتفاع متسارع في عداد الضحايا ومعظمهم مدنيون. وكل ذلك يصب في إطار تنفيذ خطة تهجير سكان غزة، والقضاء على حركة حماس والفصائل الحليفة لها، وفقا لما أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي الذي أكد أن الحرب في غزة ستكون طويلة الأمد وقوية.



وأكد أنه تم إطلاع وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن «على خطة ترحيل سكان شمال غزة» إلى الجنوب.



وحتى هؤلاء النازحون الذين طلبت منهم إسرائيل التوجه جنوبا لم يسلموا، حيث قالت مصادر فلسطينية إن 40 نازحا على الأقل قتلوا في غارة شنها الجيش الإسرائيلي على منزل بمخيم خان يونس في جنوب قطاع غزة.



وكان هؤلاء من بين عشرات قضوا جراء استهداف المنازل في وسط وجنوب قطاع غزة.



وقالت وكالة «وفا» الفلسطينية إن طائرات الاحتلال كثفت من غاراتها في مناطق عدة بمحافظتي خان يونس ورفح، وارتكبت مجازر بحق أكثر من عائلة، ما يرفع عدد العائلات الكاملة التي مسحت من السجل المدني منذ 11 يوما إلى أكثر من 47 عائلة كاملة. وأشارت إلى «صعوبة بالغة في حصر أعداد الشهداء، لخطورة الأوضاع الميدانية».



وحذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إسرائيل من «الترحيل القسري للمدنيين». وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية رافينا شمداساني خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إن القانون الدولي ينص على أنه إذا نفذت إسرائيل «باعتبارها القوة المحتلة... عملية إخلاء مؤقتة» لأسباب أمنية أو عسكرية، فإن هذه العملية يجب أن تكون مصحوبة «بتوفير سكن مناسب لجميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم».



وتابعت: «نحن قلقون من أن هذا الأمر، إلى جانب فرض (حصار كامل) على غزة، لا يمكن اعتباره إخلاء قانونيا مؤقتا، وبالتالي فهو ترحيل قسري للمدنيين ينتهك القانون الدولي».



بدورها، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن «المستشفيات دخلت مرحلة الانهيار الفعلي بسبب انقطاع الكهرباء وشح الوقود». وأكدت سقوط «نحو 3 آلاف شهيد وأكثر من 12500 جريح جراء عدوان الاحتلال» الذي دخل يومه الـ 12.



وهذه الأرقام وردت قبل ارتكاب الطيران الإسرائيلي مجزرة في ضربة على مستشفى الأهلي المعمداني في غزة أوقع أكثر من 500 ضحية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.



من جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان إن «المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات».



وأعلنت حركة حماس مقتل القيادي فيها أيمن نوفل عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء الوسطى في كتائب القسام في قصف إسرائيلي على مخيم البريج في وسط قطاع غزة.



من جهتها، أعلنت كتائب عز الدين القسام التابعة لحماس انها أطلقت عدة رشقات صاروخية من القطاع باتجاه مدن ومستوطنات إسرائيلية عدة، حيث دوت صافرات الإنذار في كريات شمونة والقرى المحيطة بها وسديروت وأوقعت إصابات مباشرة. وأضافت: جددنا قصف تجمع للجنود في مجمع أشكول.

مخزون الغذاء في غزة يكفي لأربعة أو خمسة أيام

جنيف - (أ.ف.پ): حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بشكل متسارع في وقت لم يبق في المتاجر سوى ما يكفي لأربعة أو خمسة أيام من مخزون الغذاء. وقالت المنظمة إن المخزونات بدأت تنخفض في المستودعات داخل القطاع المحاصر، لكن على مستوى المتاجر، الوضع أكثر خطورة.



وقالت الناطقة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط عبير عطيفة لصحافيين في الأمم المتحدة في جنيف عبر رابط فيديو من القاهرة «الوضع في غزة يزداد سوءا كل دقيقة: الوضع الإنساني ولكن أيضا وضع الأمن الغذائي». وأضافت ان «المخزونات الحالية من المواد الغذائية الأساسية تكفي لمدة أسبوعين فقط وهذا على مستوى تجار الجملة»، فيما تواجه المستودعات الموجودة في مدينة غزة شمال القطاع والمتاجر صعوبات في إعادة التزود بالسلع. وأوضحت «داخل المتاجر، تكفي المخزونات (الغذائية) لأقل من بضعة أيام، ربما 4 أو 5 أيام».

هاليفا يعلن تحمل مسؤولية الفشل الاستخباراتي في توقع الهجوم



(رويترز): أقر رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية الميجر جنرال أهارون هاليفا بفشل المخابرات في توقع الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري، معلنا تحمله المسؤولية الكاملة عن ذلك الفشل. وقال هاليفا في بيان: «بداية الحرب تكمن في الفشل الاستخباراتي». كما اعترف بأن «شعبة الاستخبارات تحت قيادته فشلت في التحذير من الهجوم الذي نفذته حماس». وأردف: «لقد فشلنا في المهمة الأكثر أهمية على الإطلاق»، إلا أنه أوضح أن الشعبة ستحقق لاحقا بشكل أعمق وستستخلص النتائج والعبر. واعتبر أنه لا صوت يعلو الآن على صوت الحرب، قائلا: «الآن لدينا مهمة واحدة فقط أمام أعيننا - وهي القتال والانتصار».



اعتصام في تل أبيب للمطالبة بإطلاق الأسرى واستقالة نتنياهو



(أ.ف.پ): منذ الهجوم المباغت الذي شنه مقاتلو حركة حماس على إسرائيل، ينفذ عشرات الإسرائيليين اعتصاما متواصلا أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، متعهدين بمواصلة تحركهم إلى حين إطلاق الأسرى في غزة واستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وتقام هذه الوقفة الاحتجاجية المتواصلة في شارع كابلان بمبادرة من مجموعة أنشئت للتنديد بفشل نتنياهو «الذريع» والمطالبة باستقالته. ونصبت خيمتان أمام واجهة المبنى، أكبرهما مقابل المدخل الذي يحرسه جنديان يتحققان من هوية الداخلين والخارجين. أما الأخرى فتقع على مسافة أبعد في الشارع نفسه الذي تظاهر فيه عشرات الآلاف من الإسرائيليين منذ يناير، مساء كل يوم سبت لمدة 39 أسبوعا، ضد مشروع إصلاح قضائي عرضته الحكومة ويعتبرونه «مناهضا للديموقراطية». وعلى مسافة أبعد، خيمة ثالثة يرابط فيها يهود متطرفون، وهي فئة يؤيد أفرادها تقليدا نتنياهو لكن بعضهم يطالب أيضا باستقالته منذ السابع من أكتوبر.