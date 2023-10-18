بيروت - بولين فاضل



أكد المنتج اللبناني العالمي جمال سنان الذي يتواجد هذه الأيام في مدينة كان جنوب فرنسا ضمن فعاليات سوق كان الدولية للتلفزيون (ميب كوم) ان هذا الحضور يمثل خطوة إضافية لمزيد من الأسواق العالمية الجديدة التي راحت تنفتح وتترسخ أمام المستوى الإنتاجي الرفيع المستوى سواء فيما يخص الدراما العربية أو الخليجية على حد سواء.



وأشار المنتج جمال سنان إلى انه أمام مزحم بالنتاجات وأيضا النجوم وهي اجمل هدية يقدمها للفضائيات في العالم العربي وأيضا جمهور الدراما التلفزيونية العربية في كل مكان والذي وصفه بأنه جمهور يتمتع بالذائقة العالية والمتابعة لكل ما هو جديد ومتميز.



واستطرد جمال سنان بأنه استطاع خلال اليوم الاول من أيام سوق كان الدولية للتلفزيون (ميب كوم) ان يحقق مجموعة من اللقاءات التي أسفرت عن اتفاقيات إيجابية لتوزيع مجموعة من الاعمال الدرامية العربية والخليجية لأسواق جديدة الدخول اليها يمثل انجازا إضافيا لمسيرتنا الانتاجية.



وعلى صعيد النتاجات الجديدة، أكد المنتج جمال سنان انه في الوقت الذي يتواجد به في كان فإن هناك عددا من الاعمال يتم انجازها، ففي الكويت يتواصل انجاز تصوير مسلسل «أمر اخلاء» الجزء الثالث. كما يصور في بيروت مسلسل البيت المعلون للنجمة القديرة هدى حسين ومشاركة عدد مرموق من نجوم الدراما الخليجية والعربية. كما نحضر لمسلسل «عرابة بيروت» وفي جدولنا عدد آخر من المشاريع الانتاجية الجديدة.



ويعود المنتج جمال سنان للحديث عن أهمية المشاركة في المهرجانات والأسواق العالمية بقوله: مشاريعنا وأعمالنا ومنجزاتنا لا يليق بها الا التحليق في فضاءات عالمية، وذلك للمستوى الرفيع للانتاجات التي تقدم والتي تقترن بالقضايا والموضوعات والنجوم الذين نفتخر بالتعاون معهم، وأيضا الحرفة الفنية والانتاجية العالية التي تليق باسم ايغل فيلمز قبل أي شيء آخر.



وفي ختام تصريحه، قال المنتج جمال سنان إن صناعة الانتاج التلفزيوني في منطقة الخليج والعالم العربي تحظى باهتمام بالغ، لذا علينا أن نكون اكثر تميزا بتقديم نتاجات تلفزيونية تليق بالعالم العربي المكانة التي يحتلها دوليا.