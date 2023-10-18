مبارك الخالدي



تغلب منتخبنا الوطني لكرة القدم على سورية ٢ ـ ١ في مباراة دولية ودية أقيمت امس في مدينة دبي بالإمارات. وسجل هدفي «الأزرق» المهاجم شبيب الخالدي (٤٣ و٤٥+٢)، فيما أحرز هدف سورية عمر السومة (١٧). ونجح حارس منتخبنا عبدالرحمن كميل في التصدي لركلة جزاء نفذها عمر السومة (٥٠).



الى ذلك، تعود إلى البلاد اليوم بعثة منتخبنا بعد ختام معسكرها في مدينة دبي الذي أقيم خلال فترة التوقف الدولي ولعب خلالها مباراتين وديتين كانت الأولى أمام الإمارات وخسرها بهدف.



ومن المقرر أن يعود اللاعبون إلى أنديتهم مباشرة للالتحاق بالتدريبات لخوض الاستحقاقات القادمة وهي بطولة دوري زين الممتاز والجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي والتي يشارك فيها العربي والكويت. كما عادت امس الأول بعثة منتخبنا الأولمبي عقب ختام معسكر قصير الذي أقيم بالدوحة لعب خلاله مباراة ودية أمام المنتخب القطري وانتهت بخسارته بهدف نظيف.