يعقوب العوضي



حسم القادسية مواجهته مع الغريم التقليدي العربي بالفوز عليه 3-0 في اللقاء الذي جمعهما أمس الأول على صالة اتحاد الكرة الطائرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الاتحاد، وبذلك رفع «الملكي» رصيده إلى 12 نقطة متصدرا الترتيب العام، بينما بقى العربي على رصيده السابق 9 نقاط.



وفي مباراة أخرى، حقق برقان فوزا مستحقا على كاظمة 3-0 ورفع رصيده إلى 12 نقطة محتلا وصافة الترتيب العام، بينما تجمد رصيد كاظمة عند 9 نقاط احتل بها المركز الرابع.



ورفع الكويت رصيده إلى 9 نقاط بالمركز الثالث بعد فوزه 3-0 على اليرموك، الذي يخلو رصيده من النقاط ويحتل المركز الأخير في قائمة الترتيب العام.



وبالعودة إلى اللقاءات، فقد كان القادسية على الموعد أمام العربي ونجح في فرض تقدمه منذ البداية، حيث حسم الشوط الأول 25-19 بينما كان الشوط الثاني أكثر صعوبة وسط عناد من «الأخضر» إلا انه في النهاية آل لـ «الأصفر» 25-22، وفي الشوط الثالث لم يتمكن «الأخضر» من الصمود طويلا وأنهى القادسية الشوط 25-14.



أما برقان وكاظمة فقد كان اللقاء بينهما محتدما رغم فوز برقان، فالشوطان الأول والثاني انتهيا بصعوبة بالغة وبنتيجة واحدة 25-23، فيما كان «البرتقالي» في الشوط الثالث أقل ندية لينتهي 18-25 لبرقان.



وفيما يتعلق بمواجهة الكويت مع اليرموك، فقد كان الشوط الأول متقاربا بين الطرفين وهرب لصالح «الأبيض» 25-22 وسرعان واصل «العميد» تفوقه وأنهى الشوط الثاني 25-16 ثم الشوط الثالث 25-15.