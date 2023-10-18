تأهلت أفعانستان أمس إلى الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 في كرة القدم المقررة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك وكأس آسيا 2027 في السعودية، لتنضم إلى مجموعة الكويت وقطر والهند. وكررت أفغانستان فوزها على مضيفتها منغوليا 1-0 في أولان باتار، ضمن إياب الدور الأول، بهدف فارشاد نور (72). وكانت مباراة الذهاب الخميس الماضي انتهت بفوز أفغانستان 1-0 في دوشانبي. ورغم هذا التأهل إلا أن مدرب الفريق عبدالله الشلاحي تقدم باستقالته، حيث غرد قائلا: «الحمد لله على نعمه بعد التأهل إلى الدور الثاني وأداء المهمة بنجاح. أعلن إنهاء عقدي مع الاتحاد الأفغاني لكرة القدم، متمنيا لهم كل التوفيق». وستتمثل قارة آسيا في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الذي يشمل 48 منتخبا للمرة الأولى، بثمانية منتخبات مع احتمال ارتفاعها إلى تسعة حسب نتائج الملحق العالمي. ويشتمل الدور الثاني على 36 منتخبا قسمت الى 9 مجموعات، تضم كل واحدة 4 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، بين نوفمبر 2023 ويونيو 2024. ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي الوقت عينه تحجز تلك المنتخبات مقاعدها في كأس آسيا 2027 بالسعودية.