يحيى حميدان



يكثف فريق برقان تدريباته اليومية خلال فترة التوقف الحالي بسبب المباريات الدولية للحفاظ على المعدل اللياقي للاعبين.



وقد تدرب «الذهبي» في الفترة الأخيرة على فترتين صباحية ومسائية، خاصة في ظل التوقفات العديدة وخلود الفريق للراحة في الجولة الخامسة والأخيرة من القسم الأول لدوري «زين» للدرجة الأولى المقررة في 25 الجاري، حيث سيعود لأجواء المباريات في الجولة السادسة أمام الصليبخات في 5 نوفمبر.



وفي هذا الصدد قال مساعد مدرب برقان بدر العنزي لـ «الأنباء»، ان أمور الفريق بشكل عام مطمئنة، وهذا ما لمسناه من خلال المباراة الودية أمام السالمية التي انتهت بخسارتنا 1-2 الأحد الماضي، لكنها فنيا كانت مفيدة لنا بسبب رتم المنافس العالي.



وعن انضمام الحارس الخبير أحمد الفضلي، قال العنزي: «انضمام الفضلي أضاف ثقة للفريق وهذا ما لمسناه في لقاء السالمية»، وذكر أن برقان ينتظر عودة المهاجم عبدالهادي خميس اليوم أو غدا بعد حصوله على راحة لمدة أسبوع بسبب الإصابة.



وأضاف العنزي أن «الذهبي» يبحث عن مباراة تجريبية أخرى الاثنين المقبل مع أحد أندية الدوري الممتاز، والذي لم تتحدد هويته حتى الآن لعدم الاتفاق مع أي طرف. وبين أن القسم الثاني من «دوري المظاليم» سيكون مهما بالنسبة لبرقان، خاصة في ظل إضاعة الفريق سبع نقاط في القسم الأول، وبالتالي فإنه بداية من لقاء الصليبخات سنحرص على عدم التفريط بأي نقطة في ظل المنافسة الصعبة على بطاقتي الصعود للدوري الممتاز، والذي لم يسبق لبرقان أن شارك فيه.