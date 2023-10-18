هادي العنزي



وصلت مساء أمس بعثة الكويت إلى مدينة هانغتشو الصينية، للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، التي تقام خلال الفترة من 22 حتى 28 الجاري، بمشاركة 3000 لاعبة ولاعبة من 44 دولة. وتفتتح دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية مساء الأحد المقبل، إذ تشارك الكويت بوفد يضم 41 لاعبا ولاعبة في 4 ألعاب، هي: ألعاب القوى، كرة السلة، المبارزة، وكرة الطاولة، ويرأس البعثة رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الكويتية منصور السرهيد، وعضو مجلس الإدارة سعود المطيري وطلال المطيري إداريسن.



من جانبه، أكد السرهيد الجاهزية العالية لجميع منتخباتنا الوطنية لأفضل مشاركة ممكنة في الدورة الآسيوية، وذلك بعد فترة إعداد جيدة ومرضية، وقال: «نأمل تحقيق العديد من الإنجازات الكبيرة في أضخم تجمع رياضي للاعبي القارة الآسيوية، وثقتنا كبيرة بأبطال الكويت في جميع الألعاب، الذين يسجلون حضورا مشرفا في مختلف البطولات الدولية، كما نعتز كثيرا بالدعم الكبير من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، ومدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان، ونائبه بشار عبدالله».



من جهته، ذكر مدرب منتخبنا الوطني لألعاب القوى نزار رمضان، أن تحضيرات ألعاب القوى تعد متميزة، وقال: «تم إعداد العداء فيصل الراجحي بمعسكر خارجي لمدة أسبوعين، ونأمل تحقيق مراكز متقدمة في جميع المنافسات».



إلى ذلك، أبدى عداء المسافات المتوسطة والطويلة على الكراسي المتحركة فيصل الراجحي سعادته بالمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التي تعد أكبر حدث رياضي في القارة الآسيوية، مضيفا نتوقع أن تشهد سباقات الجري على الكراسي المتحركة منافسات كبيرة مع العديد من المتسابقين، وفي مقدمتهم أبطال العالم من الصين وتايلند، ونأمل أن نحقق أفضل المراكز، ونسجل بصمة كويتية مميزة، كما أكدت لاعبة كرة الطاولة عهد الرشيدي حرصها على تقديم أفضل المستويات في الدورة، وقالت: «معنوياتنا عالية، والمنافسة ستكون صعبة مع أفضل لاعبات آسيا».



إلى ذلك، قالت لاعبة منتخبنا الوطني لألعاب القوى ملاك هادي العنزي ان الجميع يسعى للمنافسة على المراكز الأولى في الدورة الآسيوية، والروح المعنوية عالية وفي أفضل مستوياتها، ونسأل الله التوفيق للجميع.