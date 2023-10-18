حقق الرامي عبدالله يعقوب مال الله ذهبية مسابقة رماية القوس والسهم مركب للرجال بالبطولة العربية الـ 13 لرماية القوس والسهم للكبار والمقامة حاليا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، فيما حققت الرامية حنان فهد المياس برونزية مسابقة السيدات.



وبهذه المناسبة، عبر أمين عام الاتحادين الكويتي للعربي للرماية عبيد العصيمي، عن سعادته وأعضاء مجلس الإدارة بالإنجازات التي حققها رماة وراميات الكويت الأبطال خاصة مع رفع العلم الكويتي وعزف النشيد الوطني للكويت على الرغم من صعوبة المنافسة مع أبطال العرب المشاركين في هذه البطولة.



وأوضح العصيمي أن مال الله تمكن من اقتناص الذهبية بعد منافسة قوية المصري أحمد فخري الذي حل ثانيا فيما جاء العراقي محمد الكعبي ثالثا، كما تمكنت المياس من الحصول على برونزية السيدات بعد منافسة قوية مع العراقية فاطمة مشهداني التي حصدت الذهبية والإماراتية آمنة العوضي التي جاءت ثانية.



وأضاف العصيمي أنه على صعيد مسابقات رماية القوس والسهم مركب للفرق، فقد تمكن الفريق المكون من عبدالله مال الله وأحمد الشطي وبدر الشلاحي من الحصول على البرونزية بعد منافسته مع الفريق السعودي الذي حصد الذهبية والفريق العراقي الذي حصد الفضية، كما تمكن الفريق المختلط المكون من عبدالله مال الله وحنان المياس من تحقيق برونزية مسابقة القوس والسهم مركب فريق مختلط متساويا مع الفريق المصري، فيما حصد المنتخب العراقي الذهبية والمنتخب الإماراتي الفضية.