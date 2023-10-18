عاد إلى البلاد قادما من إيطاليا منتخب الكويت الوطني للزوارق السريعة بعد تحقيقه إنجاز عالمي جديد للرياضات البحرية الكويتية، بفوز الزورق الكويتي (رهيب 17) بقيادة البطل العالمي بدر الدوسري ومساعده البطل العالمي محمد العيسائي بذهبية بطولة العالم 2023 لفئة (القدرة والتحمل) للزوارق ذات المحرك الواحد بقوة 300 حصان، وذلك عقب منافسات الجولة الثالثة والختامية التي نظمها الاتحاد الدولي للزوارق السريعة في مدينة كومو الإيطالية، فيما حقق الزورق الكويتي (رهيب 171) بقيادة البطل العالمي خالد كرم ومساعده البطل العالمي عادل الشريدة الترتيب الرابع عالميا على مستوى فئة الزوارق ذات المحرك الواحد بقوة 150 حصانا.



وقد أقيمت مراسم استقبال للوفد في صالة الركاب T4 بمطار الكويت الدولي بحضور حامد الهزيم نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع وممثلا عن المدير العام للهيئة، ومدير عام اللجنة الأولمبية الكويتية اللواء ركن طيار (م) محمد سعيد الخلفان ممثلا عن رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، إلى جانب أمين السر العام في النادي البحري الرياضي الكويت خالد محمد الفودري وأمين السر العام المساعد محمود أبو القاسم ورئيس اللجنة الرياضية أحمد الخياط وعدد من المدعوين وجمع من من الأهالي والمشجعين.



وقال بيان للنادي البحري: «نتطلع من وزير الإعلام إلى التنسيق مع الطيران المدني في السماح لكاميرات تلفزيون الكويت ومصوري الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية والصحافة المحلية بدخول صالات الاستقبال في T4 وT1 لتغطية استقبال أبطال الكويت الرياضيين دون ضرورة منحهم ترخيصا مسبقا، الذي يحتاج إلى إجراءات مسبقة قد يكون عامل الوقت فيها صعبا، علما بأنه لا وجود لمبرر منطقي وموضوعي في هذا المنع حيث وجود المصورين المحترفين يعزز قيمة الصور خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن تلفزيون الكويت والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية جهات حكومية معتمدة».