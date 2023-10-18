أكد رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد، أن وزارة التربية تعد الرافد الأساسي لأنشطة الاتحاد خلال الفترة الماضية.



جاء ذلك خلال استقبال وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المدرسي، حيث تم استعراض إستراتيجية الاتحاد «مواهبنا في مدارسنا 2021-2026» وما تم تنفيذه حتى الآن بحضور وليد عايش السلامين موجه عام التربية البدنية - نائب رئيس الاتحاد ود.عبدالكريم عريعر نائب رئيس الاتحاد - عميد شؤون الطلبة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ود.أحمد عبدالحميد أمين عام الاتحاد ود.يسري العطير عضو مجلس إدارة الاتحاد ود.غانم السليماني الوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية والأنشطة بالتكليف وسمحة العجمي رئيس اللجنة الفنية لكرة اليد بنات.



وأشار المقصيد إلى أن الوزير د.عادل المانع أعلن دعم كل أنشطة وفعاليات الاتحاد في الفترة المقبلة، خاصة أن إستراتيجية الاتحاد تدخل العام الثالث من خلال تهيئة الأجواء التنافسية لطلاب وطالبات المدارس لدعم وصقل مواهبهم واكتشافها، وقال: «أثنى المانع على الجهود المبذولة لانطلاق النسخة الثالثة لدورة الألعاب الرياضية الثالثة للتعليم العالي، والتي ستنطلق نهاية الشهر الجاري بمشاركة كبيرة من قبل الكليات والجامعات والهيئات التعليمية الخاصة والحكومية».



من جانبه، أشاد قال عايش إن الاتحاد يستعد حاليا للمشاركة في الدورة العربية للرياضة المدرسية التي تقام في القاهرة خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر إلى جانب التجهيز لانطلاق دوري المدارس للمرحلة المتوسطة والثانوية على مستوى مناطق الكويت بالإضافة إلى مدارس التعليم الخاص.