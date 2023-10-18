أعرب مدرب المنتخب البرازيلي فرناندو دينيز، عن دعمه لنجم «السيليساو» والهلال السعودي نيمار، بعض تعرضه لانتقادات من الجماهير عقب التعادل مع فنزويلا في تصفيات مونديال 2026، معتبرا أنه «أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم العالمية».



ورمي المهاجم البرازيلي بكيس فشار من المشجعين في مدرجات ملعب «بانتانال» عقب التعادل مع الضيفة فنزويلا 1-1 الخميس ضمن تصفيات أميركا الجنوبية.



ودان دينيز تلك الحادثة «غير اللائقة»، معتبرا أنه «لا يمكن لأي مدرب في العالم أن يتخلى عن نيمار بسبب التعطش والرغبة اللذين يتمتع بهما»، مضيفا انه كان حاسما أمام فنزويلا وقدم المساعدة، لقد قلت بالفعل إن نيمار هو أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم البرازيلية وكرة القدم العالمية.



وكان نيمار (31 عاما) تفوق الشهر الماضي على الأسطورة بيليه، ليصبح الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 79 هدفا في 125 مباراة دولية.



وذكر دينيز أن الشيء الوحيد الجدير بالذكر هو أرقام نيمار، فهو الأول تقريبا في كل الجوانب المهمة بالنسبة للمهاجم الأول في الأهداف، والتمريرات الحاسمة، والمشاركة في الأهداف، والمراوغة، والأول في التسجيل بموقع الاختصاص، الأرقام تشرح سبب وجوده هنا.



وكان المهاجم المنتقل أخيرا من باريس سان جرمان الفرنسي إلى الهلال السعودي بصفقة ضخمة، ويمثل المنتخب البرازيلي منذ عام 2010، منزعجا من تلك الحادثة.



وقال نيمار: «أنا لا آتي إلى هنا في إجازة، ناهيك عن الذهاب للتنزه، جئت لأفعل أكثر ما أحبه، وهو لعب كرة القدم والدفاع عن ألوان بلدي».



ولم يسبق للبرازيل أن خسرت أمام فنزويلا في مباراة رسمية، في حين فشلت في الفوز عليها مرة واحدة فقط ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، وكان ذلك عام 2009.



واستقبلت الجماهير المنتخب البرازيلي بحفاوة، وتحديدا نيمار الذي خاض اللقاء بعد أسبوع من ولادة ابنته مافي.



لكن بعد المباراة، كانت مشاعر الجماهير غاضبة بسبب إهدار الفوز.