عادت النمسا من باكو ببطاقة التأهل الى نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم المقررة الصيف المقبل على أرض جارتها ألمانيا، وذلك بفوزها على أذربيجان 1-0 أمس الأول في الجولة الثامنة، فيما عززت هولندا حظوظها بفوز قاتل على مضيفتها ومنافستها اليونان 1-0.



في المجموعة السادسة، لحقت النمسا ببلجيكا التي كانت حسمت البطاقة الأولى في هذه المجموعة، وذلك بفضل هدف مارسيل سابيتسر (48) من ركلة جزاء، فمنح بلاده بطاقة التأهل الى النهائيات القارية للمرة الثالثة تواليا والرابعة في تاريخها.



وفي المجموعة نفسها، توقفت بلجيكا والسويد خلال استراحة الشوطين حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1، بعد المعلومات الواردة عن مقتل شخصين بإطلاق نار على يد شخص فر على متن دراجة نارية بعدما استخدم بندقية رشاشة وأطلق منها أربعة أعيرة نارية على الأقل. ورفعت النمسا رصيدها إلى 16 نقطة في المركز الثاني بفارق المواجهتين المباشرتين عن بلجيكا المتصدرة و10 نقاط عن السويد الثالثة. وأكملت النمسا اللقاء بعشرة لاعبين في الوقت بدل الضائع بعد طرد غيدو بورغستالر بالإنذار الثاني في نهاية حامية شهدت اشتباكا بين لاعبي المنتخبين.



ولحقت النمسا إلى النهائيات ببلجيكا، إسبانيا وأسكتلندا (المجموعة الأولى)، تركيا (الرابعة)، فرنسا (الثانية)، البرتغال (العاشرة)، إلى جانب ألمانيا المضيفة والمتأهلة تلقائيا.



وفي المجموعة الثانية، أزاحت هولندا مضيفتها اليونان عن المركز الثاني وعززت حظوظها ببلوغ النهائيات بعد الفوز القاتل عليها 1-0 من ركلة جزاء للقائد فيرجيل فان دايك.



ورفعت هولندا رصيدها الى 12 نقطة في المركز الثاني بفارق المواجهتين المباشرتين أمام اليونان التي خاضت مباراة أكثر منها (7 مقابل 6)، فيما تتصدر فرنسا المجموعة بـ 18 نقطة من 6 مباريات.



وفي فارو جنوب البرتغال، لم تجد إيرلندا صعوبة تذكر في تحقيقها فوزها الثاني في المجموعة على حساب جزر فارو 4-0.



وفي المجموعة العاشرة تابعت البرتغال، بطلة 2016، انطلاقتها المثالية بتحقيقها العلامة الكاملة والفوز الثامن تواليا عندما تغلبت على مضيفتها البوسنة 5-0، بينها ثنائية لقائدها المخضرم كريستيانو رونالدو، ليرفع «الدون» رصيده إلى 9 أهداف في التصفيات معززا موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف المتصدر مهاجم بلجيكا روميلو لوكاكو، فيما وصل عدد أهدافه مع منتخب بلاده إلى 127 في 203 مباريات دولية، وبات أول لاعب أوروبي يسجل تسعة أهداف دولية بعد سن الثامنة والثلاثين. وتناوب برونو فرنانديز (25) وجواو كانسيلو (32) وجواو فيليكس (41) على تسجيل الأهداف الثلاثة الأخرى.



وعززت البرتغال موقعها في الصدارة برصيد 24 نقطة بفارق ثماني نقاط أمام مطاردتها المباشرة سلوفاكيا التي خطت خطوة كبيرة نحو بلوغ النهائيات بفوزها الثمين على مضيفتها لوكسمبورغ مفاجأة التصفيات 1-0.



وتغلب منتخب سلوفاكيا على لوكسمبورغ 1-0، كما فاز منتخب ايسلندا على ليشتنشتاين 4-0.