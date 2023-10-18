قال المدير الفني للمنتخب المصري، البرتغالي روي فيتوريا في المؤتمر الصحافي الذي أعقب مباراة الفراعنة مع منتخب الجزائر التي أقيمت أول من امس على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات في ختام معسكر الفراعنة استعدادا لأمم أفريقيا 2024، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1: «ليس سهلا أن تواجه منتخبا قويا مثل الجزائر لمدة ساعة كاملة بعشرة لاعبين. ولكننا لم نتراجع بعد الطرد وواصلنا الضغط». وأضاف: «على الشعب المصري أن يفخر بهذه المجموعة من اللاعبين المميزين، الأداء كان رائعا، وخلقنا عدة فرص وهذا يؤكد قدرتنا على ترجمة التحركات داخل المستطيل الأخضر».



وأحرز حمدي فتحي هدف مصر في الدقيقة 62 من صناعة علي جبر، قبل أن يدرك إسلام سليماني التعادل في الدقيقة 93، وشهد اللقاء طرد اللاعب محمد هاني ظهير أيمن المنتخب المصري في الدقيقة 26.



من جانبه، وجه حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر للبرتغالي فيتوريا على المستوى الذي ظهر به المنتخب ونجاحه في تحجيم خطورة منتخب كبير مثل الجزائر، واستطرد إمام: «فيتوريا لعب بطريقة 4/4/2 وهو شكل جديد على منتخب مصر، في ودية تونس لعب بطريقة 3/4/3، لا أشعر بالقلق على المنتخب لأني أعلم أن الموسم لم يبدأ وبالتالي فإن اللاعبين لم يكونوا جاهزين». وعن تصفيات كأس العالم، أكد حازم إمام أنه يجرى حاليا التواصل مع سيراليون وجيبوتي لمعرفة إمكانية استضافة مباراتيهما في تصفيات كأس العالم في مصر.



من ناحية أخرى، حقق المنتخب الأولمبي المصري الفوز على نظيره الأوزبكي وديا بنتيجة (2-1) في عاصمة أوزبكستان (طشقند).



وفي الشأن المحلي، حسم الجهاز الطبي لفريق الأهلي بقيادة الطبيب أحمد جاب الله موقف ثلاثي الفريق رامي ربيعة وكريم نيدفيد وصلاح محسن من مواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الأفريقي المقررة الجمعة المقبل. وقال جاب الله إن ربيعة تعافى تماما بعد إجراء جراحة بسيطة لإزالة خراج في باطن القدم وأصبح جاهزا ‏للمشاركة في المران الجماعي بشكل طبيعي.‏ ‏